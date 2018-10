Il condono fiscale 2019 prevede una sanatoria per le posizioni dei cittadini con il fisco, riguarda chiunque abbia debiti fino a 100 mila euro.

Condono fiscale 2019: come funziona?

Il decreto fiscale è stato approvato con la Legge di Bilancio. Questo ha portato alla cosiddetta pace fiscale in pratica un condono previsto per i contribuenti che hanno un debito con Equitalia. Il testo prevede un’agevolazione. In sostanza i debiti fino ai mille euro vengono annullati completamente, quelli superiori ai mille euro e fino ai centomila euro verranno saldati in forma ridotta.

Coloro che sono in difficoltà economica potranno saldare le cartelle esattoriali non pagate in base al proprio ISEE. Ovvero in base a quello che possono permettersi, in pratica pagheranno solo un’aliquota relativa al 6/10/25% dell’importo totale. Le cartelle che non rientrano nel condono potranno essere rottamate, il debito verrà cancellato definitivamente.

Le liti tributarie saranno chiuse e i contribuenti potranno aderire alla nuova definizione di liti fiscali per chiudere i contenzioni e versare parte del dovuto. Le sanatorie saranno rapide e sarà possibile avvalersi di rettifiche in corso d’opera.

Come sarà il condono?

Nello specifico la quotazione per la pace fiscale sarà del 6% per i redditi molto bassi, del 10% per i redditi bassi e del 25% per redditi fino a trenta mila euro. Sarà ritenuto come requisito necessario il reddito ISEE e l’indice di liquidità, a seconda che si tratti di persone fisiche o società.

La situazione che si intende attuale con il condono fiscale è al fine di risanare una situazione debitoria molto alta presente nel paese. Chiaramente è impossibile per Equitalia recuperare tutto quanto si dovrebbe. In questo modo il nuovo Governo ha deciso di rastrellare quanto possibile. E quindi condonando anche le situazioni di tutte le persone in difficoltà economica che hanno inutili debiti con cartelle esattoriali che di fatto non saranno mai pagate da parte degli stessi.

Il condono fiscale 2019, se approvato dall’Europa, rappresenterà un punto di svolta importante per tutti i cittadini italiani. Soprattutto per coloro che hanno cartelle esattoriali inferiori ai mille euro e potranno quindi chiudere tutto.