Contatti Agenzia Entrate: le info

L’Agenzia delle Entrate non fornisce informazioni in materia fiscale solo recandosi fisicamente presso i propri uffici.

Nel pieno dell’era digitale in cui viviamo ci sono altri mezzi per soddisfare dubbi e perplessità su questo ordine di quesiti. E anche apposite figure o strutture professionali come Caf, commercialisti e consulenti.

Contattare rapidamente l’Agenzia delle Entrate

Ma se l’obiettivo è quello di chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate chiedendo info e si è impossibilitati a presentarsi in uno dei suoi uffici ci sono altre due soluzioni di contatto diretto: l’email e il telefono.

Per alcune problematiche più semplici, infatti, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposte puntuali e in tempi brevi attraverso questi due canali.

Per quanto riguarda la prima modalità la consulenza può essere richiesta accedendo, dopo registrazione, all’area autenticata di Fisconline da qui: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp. Entro 5 giorni l’Agenzia risponde e si possono inviare un massimo di 5 email l’anno per ogni cittadino.

Per il canale telefonico il numero di riferimento è il 320.43.08.444 a cui inviare sms per un massimo di 160 caratteri a messaggio. La risposta arriva entro 3 giorni.

Disponibile anche la prenotazione online

Uno dei principali settori su cui l’Agenzia delle Entrate risponde con questi servizi veloci è l’interpello, che consente a chi ne usufruisce di non ricevere alcuna contestazione in materia fiscale se ci si uniforma a quanto dispone l’ufficio competente.

Se invece ci si vuole rivolgere allo sportello per qualsiasi chiarimento prenotando un appuntamento ma senza incorrere in lunghe attese ci sono tre possibilità: la prenotazione online a questo indirizzo web https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/index.htm, con l’app dell’Agenzia delle Entrate o contattando il numero verde 900.90.06.06 da cui si accede al proprio personale cassetto fiscale.

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/in+ufficio/uffici+agenzia è possibile individuare la sede territoriale più vicina a cui rivolgersi e si può anche prenotare da casa il biglietto evitando le code in ufficio cliccando qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/elimina+code+online.

(Foto: www.archiparma.it)