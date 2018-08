Tragica vigilia di Ferragosto per Genova e per l’Italia. Stamani, una decina minuti prima di mezzogiorno, sono improvvisamente crollate sbriciolandosi due intere campate del ponte Morandi dell’autostrada A10 di Genova mentre era regolarmente attraversato dagli automobilisti.

L’improvviso crollo del ponte e la strage

È stata una strage non ancora compiutamente definita in quanto, al momento, le vittime accertate sono 22. Il bilancio provvisorio parla anche di 13 feriti e 10 dispersi. Nessuna vittima tra i passanti ma si registrano due feriti gravi tra chi abitava nei palazzi colpiti come un macigno dalla parte di ponte crollata.

Impressionanti le immagini della strage che, in queste ore, stanno facendo il giro del mondo con gli autoveicoli in transito al momento del cedimento che sono precipitati per circa 100 metri accartocciandosi al suolo. Agghiacciante anche il fotogramma di un camion, fermo a pochi metri dal baratro, che il conducente ha avuto modo di arrestare in tempo evitando la caduta nel vuoto.

In questi minuti sono febbrili le azioni dei soccorritori che stanno cercando in tutti i modi di trarre in salvo il maggior numero di persone ancora in vita sotto le macerie.

Il ponte di Genova era stato inaugurato nel 1967

Ma è un lavoro immane, considerando la dinamica dell’accaduto. Al momento del drammatico evento su Genova si stava abbattendo un forte nubifragio e le prime ipotesi formulate sulle cause del crollo rimandano ad un cedimento strutturale.

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Il ponte Morandi in zona Sanpierdarena è venuto giù violentemente nella sezione posta al di sopra del torrente Polcevera in corrispondenza di via Walter Fillak e, proprio in questi giorni, era stato interessato da lavori di manutenzione.

L’intera struttura del ponte autostradale, che misurava 1182 metri, era stata inaugurata il 4 settembre 1967, subendo negli anni molte critiche sulla sua consistenza e resistenza. Si trattava di uno snodo autostradale molto importante e trafficato.

[Immagine: www.tg24.sky.it]