Cupe editabile 2019

Con provvedimento dello scorso 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti il Cupe versione 2019, ovvero il modulo per la certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti.

Cosa indica il Cupe 2019

Il documento con cui si attesta il Cupe 2019 dovrà essere consegnato entro il prossimo 31 marzo.

Viene utilizzato ogni anno per attestare gli utili che derivano dalla partecipazione a soggetti Ires residenti e non residenti nel territorio dello Stato, corrisposti in qualunque forma ai residenti a decorrere dal primo gennaio 2018, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Questa certificazione è necessaria anche per l’attestazione dei dati dei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

Chi deve inviare il Cupe

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che sono tenuti all’invio del modello Cupe:

società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir);

casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati

intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;

rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;

società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;

imprese di investimento e agenti di cambio;

ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Inoltre, come anche precisato dall’Agenzia delle Entrate, la stessa certificazione dev’essere rilasciata per i proventi derivanti da:

titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);

contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

