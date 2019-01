Nell’ambito delle date da segnare con attenzione sul proprio calendario o sull’agenda come termine ultimo di presentazione della Dichiarazione dei redditi 2019 periodo 2018 c’è quella del 31 ottobre.

Data cruciale il 31 ottobre

Il nuovo Modello Redditi PF predisposto per la dichiarazione che dovrà essere compilata e inviata quest’anno va a rimpiazzare quello che precedentemente era chiamato Modello Unico.

La scadenza del prossimo 31 ottobre riguarda, in particolare, il caso in cui il documento verrà trasmesso in via telematica.

Ciò potrà avvenire attraverso i servizi Fisconline ed Entratel dell’Agenzia delle Entrate solamente se si è provvisti di pin o per mezzo di intermediari e/o professionisti autorizzati. Il 31 ottobre è il termine definitivo anche per presentare la Dichiarazione 770 unificata.

Altre date importanti per la Dichiarazione dei redditi

Oltre a questa importantissima data ci sono altre importanti scadenze da ricordare che riguardano l’invio telematico della Dichiarazione dei redditi 2019.

In modo particolare, il 7 marzo sarà il termine ultimo per la trasmissione della Certificazione Unica (l’ex Cud) e il primo aprile per la consegna della stessa Certificazione Unica (CU) ai lavoratori dipendenti.

Infine il 23 luglio è l’ultimo data utile per inviare sempre in forma telematica sia il Modello 730 precompilato che quello ordinario.

(Foto: www.mycase.it.it)