compagnie assicurative 2019: le migliori

Compagnie assicurative 2019, quali sono le migliori? Per trovare la migliore assicurazione online è bene sempre confrontare i prezzi per individuare quella più vantaggiosa. Negli ultimi anni i prezzi delle varie compagnie assicurative sono aumentati vertiginosamente a causa delle tasse e dei finti incidenti. Oggi per fortuna si può ricorrere al web e ai diversi comparatori online, grazie ai quali è possibile verificare in pochi minuti il prezzo più conveniente. In questo modo si può scegliere l’assicurazione auto più vantaggiosa e risparmiare sulla tariffa finale. Ecco l‘elenco delle assicurazioni migliori 2019.

Migliori compagnie assicurative 2019: Quixa

Quixa rientra sicuramente tra le migliori agenzie assicurative 2019. Compagnia diretta del gruppo Axa, si possono stipulare contratti assicurativi online a pacchetto e risparmiare sul prezzo delle singole garanzie. L’unica garanzia obbligatoria è la responsabilità civile, ma è bene estendere l’assicurazione aggiungendo altre opzioni per stare tranquilli in caso di incidente. Il pacchetto Quixa aggiunge alla classica assicurazione RCA anche la tutela per gli infortuni al conducente, la garanzia zero rivalsa in caso di ebbrezza e la tutela legale. Presenti anche le garanzie furto e incendio, cristalli ed eventi naturali. I pacchetti di questa compagnia assicurativa prevedono un risparmio fino al 40% rispetto al totale delle singole garanzie.

Migliori compagnie assicurative 2019: Genialloyd

Anche Genialloyd rientra nelle migliori compagnie assicurative 2019. Compagnia diretta del gruppo Allianz, propone una serie di pacchetti assicurativi online che permettono di scegliere tra una vasta gamma di garanzie. Il contratto si può stipulare in base all’età e al numero dei conducenti, e può essere esteso con altre garanzie gratuite incluse nel costo RCA. Tra le garanzie gratuite della compagnia assicurativa troviamo il traino rimorchio, RC trasportati, RC figli minori e una copertura alle vittime della strada.

Migliori compagnie assicurative 2019: Zurich

Stai cercando la migliore compagnia assicurativa 2019? Anche Zurich potrebbe essere una soluzione interessante con le sue proposte Zurich Connect. Per quanto riguarda la RC Auto sono previste diverse garanzie, tra cui furto e incendio ed eventi naturali (risarcisce in caso di grandine, frana o alluvione). Tra le altre coperture della compagnia assicurativa Zurich è compresa anche quella degli atti vandalici, cristalli (che copre le spese in caso di riparazione o sostituzione dei vetri dell’auto, danneggiati da altre persone o da imprevisti). Infine, abbiamo la Kasko e la BluKasko che copre i danni dell’auto fino a un massimo di 3.000€.

Migliori compagnie assicurative 2019: Generali

Tra le migliori compagnie assicurative 2019 c’è anche Generali. “Immagina Strade Nuove” è l’assicurazione auto Generali che copre diversi mezzi di trasporto, non solo automobile. Le garanzie si possono estendere anche alle assicurazioni scooter e ad altre 5 persone ed è compreso nel prezzo un set di servizi di prevenzione e assistenza per le giornate in movimento su diversi mezzi di trasporto. Inoltre, la funzione Trova Veicolo aiuta le persone a ritrovare il veicolo parcheggiato tramite la funzione di geolocalizzazione.

Migliori compagnie assicurative 2019: Allianz

Allianz è una delle migliori agenzie assicurazione 2019. Oltre alle assicurazioni casa, persona e previdenza, Allianz propone soluzioni interessanti anche per l’RC Auto. Bonus Malus offre una serie di garanzie e coperture per autoveicoli e Taxi con una responsabilità civile auto senza franchigia. La copertura RC auto della compagnia assicurativa Allianz si può personalizzare includendo anche altre opzioni, tra cui indennità danno totale, guida esperta e protezione bonus. Quest’ultima evita il declassamento della fascia di merito interna, mantenendola inalterata nel caso in cui avvenga un sinistro per vostra responsabilità.

