Prestiti Poste Italiane, Agos, Findomestic: le novità

Argomento spinoso e critico, i prestiti sono croce e delizia degli italiani perché spesso non vengono concessi facilmente da finanziarie e istituti di credito. Sono più croce che delizia, quindi, ma negli ultimi tempi ci sono delle novità positive.

Le novità sui prestiti senza busta paga

Considerando che il maggior ostacolo all’ottenimento dei prestiti è il possesso di un rapporto di lavoro con busta paga a tempo indeterminato, c’è oggi una ciambella di salvataggio.

Ad offrirla è Poste Italiane con una novità importante: è infatti possibile attraverso Banco Posta usufruire di piccoli finanziamenti anche senza avere un reddito costante nel tempo.

Per goderne è sufficiente dare una garanzia al fine di rassicurare sulle proprie possibilità di pagamento. Oltre a Poste Italiane ci sono altre opportunità in questa direzione fornite da enti privati come Smartika e Prestiamoci, pur se in questo caso con tassi d’interesse più elevati.

Prestiti senza garanzie reddituali

Ma a livello di novità in tema di prestiti non finisce qui perché, sempre tramite lo strumento delle garanzie alternative in sostituzione della busta paga, ci sono altri istituti che erogano i prestiti.

Ci si riferisce, in particolare, a Agos, Findomestic e Intesa Sanpaolo. Fondamentale in questi contesti è non avere segnalazioni negative come “cattivi pagatori” o “protesti”, oltre alle garanzie di reddito alternative.

Esistono poi i casi di prestiti concessi anche senza richiedere alcuna garanzia. E qui non si tratta di novità assolute ma di servizi sempre utili. Il primo esempio è rappresentato dal prestito d’onore erogato agli studenti da banche ed enti convenzionate con scuole e università di appartenenza con tassi piuttosto bassi, condizioni agevolate e rate flessibili.

Seconda opportunità è quella del microcredito, concesso dagli enti pubblici alle fasce più deboli di cittadini e per finanziare progetti d’impresa.

(Foto: www.ilfaroonline.it)