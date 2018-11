Ecco come avvengono le erogazioni alle Onlus. Vi sono delle importanti agevolazioni fiscali sia per le imprese che per i privati per coloro che nella dichiarazione dei redditi dichiarano ciò.

Erogazioni alle ONLUS: le modalità

Le ONLUS sono in costante aumento grazie al lavoro sociale che svolgono. Queste ricevono degli aiuti da parte dello Stato. A volte, però, questo non basta ed ecco allora che subentra l’incentivo da parte dei lavoratori o di coloro che decidono di donare in favore di queste associazioni. Le agevolazioni per chi effettua donazioni alle ONLUS si differenziano a seconda del soggetto che le effettua.

Diverso il discorso per quanto riguarda le persone fisiche, i lavoratori autonomi, i soci e gli imprenditori individuali. Loro possono optare, come incentivo per donare alle ONLUS due soluzioni alternative: la deducibilità o la detrazione. La prima può avvenire in denaro o in natura entro il 10% del reddito complessivo annuo, compreso quello relativo ai fabbricati che sono assoggettati alla cedolare secca.

Se si sceglie la detrazione questa si calcola sul 26% per un risparmio di quasi 8000 euro. Nel calcolo sono compresi anche i soldi inviati a favore di persone colpite da terremoto o altre calamita naturali o eventi straordinari. Tale importo deve essere indicato con il codice 20. In ogni caso i versamenti devono essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario o con assegni circolari o bancari. Per le imprese i contribuenti possono optare tra la deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e la deduzione dal reddito imponibile pari al 2%.

Benefici non per tutti

Non tutte le Onlus possono accedere a tali benefici. Infatti tali agevolazioni sono consentite soltanto alle Onlus che sono iscritte nell’apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate. Aiutare queste associazioni diventa di particolare importanza. Infatti, tramite queste si possono aiutare più persone e in vari settori, dove lo Stato non arriva a pieno e dove serve appunto uno sforzo di umanità da parte di tutti.

Le Onlus si occupano di vari settori. I soggetti definiti Onlus sono anche i comitati, le associazioni, le società cooperative, con l’esclusione tassativa di enti pubblici, società bancarie e partiti o gruppi politici. Molto spesso si occupano di ricerca scientifica, istruzione, beneficenza, assistenza sanitaria o sociale, promozione culturale o tutela ai diritti fondamentali.

[Foto: www.vita.it]