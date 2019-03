Fatturazione Elettronica InfoCert, scegli il servizio che fa per te

Dal 1° Gennaio 2019 l’emissione della fatturazione elettronica è diventata obbligatoria e il nuovo sistema andrà a sostituire la vecchia fattura cartacea. Chi non si adegua alle nuove disposizioni potrebbe andare incontro a sanzioni molto salate, dunque è bene aggiornarsi e adeguarsi al nuovo sistema di fatturazione.

Il sistema di Fatturazione Elettronica di InfoCert permette di organizzare le proprie fatture in modo rapido ed economico, nel pieno rispetto delle nuove disposizioni. Attraverso il sistema Legalinvoice è possibile accedere alle proprie fatture, gestirle e organizzarle online in completa autonomia, pagando solo in funzione del consumo effettivo e senza costi aggiuntivi. Il cliente può scegliere tra due opzioni in base alle proprie esigenze:

Opzione Legalinvoice Start : al costo di 4€ al mese + Iva è la soluzione ideale per chi ha bisogno di uno strumento semplice di fatturazione elettronica B2B e PA. Disponibile anche su smartphone e tablet, è possibile effettuare una prova gratuita di 6 mesi e poi decidere se rinnovare l’abbonamento o meno. Il pagamento si può effettuare mensilmente o anche annualmente al costo di 48€.

Opzione Legalinvoice Pro: al costo di 7€ al mese + Iva. Si tratta di un pacchetto avanzato che fornisce delle funzionalità aggiuntive rispetto a quello Start. Oltre a minimizzare gli impatti operativi e i costi della fatturazione elettronica B2B e PA, questa opzione non prevede l'inserimento manuale dei dati. C'è una particolare funzionalità grazie alla quale è possibile importare automaticamente le fatture XML o PDF. Anche in questo caso è previsto il periodo di prova gratuito di sei mesi e si può decidere se pagare mensilmente 7€ o annualmente al costo di 84€.

Scopri tutti i vantaggi di scegliere il sistema di Fatturazione InfoCert

Il sistema di Fatturazione InfoCert offre a chi lo utilizza numerosi vantaggi. Con Legalinvoice gestire e inviare le proprie fatture diventa facile ed economico, inoltre non ci sono costi d’integrazione con altri software gestionali. Per quanto riguarda i costi si paga solo in base al consumo e non ci sono tariffe aggiuntive.

La possibilità di scegliere tra due opzioni differenti rende il sistema di fatturazione InfoCert ancora più flessibile, perché si adegua alle esigenze di chi lo utilizza. Un sistema estremamente completo e funzionale che permette di ricevere, inviare e firmare le proprie fatture elettroniche, gestire tutte le notifiche e conservare le fatture in un’unica piattaforma.

Legalinvoice Conservazione, le tue fatture la sicuro con 2€ al mese

L’enorme vantaggio della fatturazione elettronica è sicuramente quello di poter conservare in forma digitale tutte le fatture, senza correre il rischio di perderle come accadeva con quelle cartacee.

Nello specifico la legislazione afferma che tutti i soggetti che inviano e ricevono fatture elettroniche sono tenuti a conservarle per almeno 10 anni, e chi non rispetta questa regola potrebbe ricevere delle sanzioni in caso di controlli fiscali.

Legalinvoice Conservazione è un servizio destinato a imprese e liberi professionisti che permette di conservare le proprie fatture in modo semplice ed economico. Tutte le fatture saranno conservate in formato XML, anche quelle inviate e ricevute con altri sistemi. Con Legalinvoice Conservazione si possono gestire una o più imprese che hanno bisogno di conservare le proprie fatture, inviare le notifiche SDI relative alle stesse ed esibire tutte le fatture con piena validità legale. Tutto questo con soli 2€ al mese, senza nessun costo d’integrazione con altri software gestionali. Non ci sono software da installare, il servizio è estremamente semplice da utilizzare e le fatture sono organizzate e conservate con una procedura guidata e una piattaforma dalla grafica semplice ed intuitiva.

Inoltre, in caso di controllo fiscale, si potranno recuperare facilmente tutte le fatture in modo semplice e rapido.

Stress da fatturazione Elettronica? Scegli il Sistema di Fatturazione InfoCert

La Fatturazione Elettronica, da quando è entrata in vigore, ha subito scatenato dibattiti accesi sul web e molte persone hanno ancora serie difficoltà nel prendere confidenza con il nuovo metodo.

Con il Sistema di Fatturazione InfoCert puoi dire addio allo stress da fatturazione elettronica e gestire tutte le tue fatture in completa autonomia in modo semplice, rapido ed economico. Inoltre, il servizio Legalinvoice Enti Pubblici permette di organizzare la fatturazione delle Pubbliche Amministrazioni attraverso un’unica interfaccia. Il sistema dedicato agli Enti Pubblici permette di:

Ricevere le fatture provenienti dai fornitori via SDI

Accettare o rifiutare le fatture in ingresso e inviare al fornitore la notifica “Accettato PA” o “Rifiutato PA”

Conservare a norma di legge tutte le fatture in stato accettato o decorsi termini

Con InfoCert è possibile gestire in modo più semplice ed intuitivo tutte le fatture elettroniche. Inoltre, in caso di controlli fiscali potrai recuperare facilmente tutti i tuoi file e vivere così più serenamente. Ci sono soluzioni per commercialisti, liberi professionisti, ditte individuali o PMI. Basta scegliere il piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze e organizzare le proprie fatture diventa subito più rapido ed economico.