Giornata Europea del Gelato Artigianale: un successo l’evento organizzato a Trieste

Si è rivelata davvero un grande successo la Giornata Europea del Gelato Artigianale, un evento che anche quest’anno ha registrato un seguito importante e in concomitanza del quale sono state organizzate diverse iniziative interessanti.

La Giornata Europea del Gelato Artigianale

Lo scorso 24 marzo, è questo il giorno in cui è stata fissata la Giornata Europea del Gelato Artigianale, tante città hanno organizzato dei suggestivi appuntamenti tematici dedicati a quello che è considerato, a giusta ragione, uno dei dolci più amati in assoluto.

Si può affermare senza esitazioni che il gelato sia una delle numerose eccellenze alimentari Made in Italy, non a caso, d’altronde, quest’iniziativa a carattere continentale è nata proprio nel nostro paese.

Fondata nel 2013, la Giornata Europea del Gelato Artigianale sta vedendo crescere costantemente il numero di iniziative ad essa correlate.

Per quanto riguarda l’edizione appena conclusasi, meritano sicuramente una menzione speciale le iniziative tenutesi a Bergamo, Frosinone e Trieste: la città friulana ha organizzato un appuntamento davvero impeccabile il quale ha richiamato tantissimi partecipanti.

L’evento organizzato a Trieste in Piazza della Borsa

Nella centrale Piazza della Borsa, infatti, sono stati allestiti tantissimi stand con relative vetrine gelateria, elementi tecnici fondamentali per la presentazione e vendita di questo prodotto acquistabili presso e-commerce specializzati quali AllForFood.

La piazza centrale di Trieste si è dunque trasformata in un autentico “sogno” per i bambini, eterni appassionati di gelato, ma ovviamente anche per tantissimi adulti che si concedono benvolentieri dei peccati di gola dinanzi a delle specialità dolci artigianali così prelibate.

Come si può ben immaginare, in quel di Trieste c’è stato solo l’imbarazzo della scelta per quel che riguarda i gusti di gelato a disposizione, e non sono affatto mancate delle proposte esotiche ed originali; degli spazi speciali sono stati tuttavia riservati al tiramisù, un gusto classico sempre molto amato il quale è stato il “simbolo” dell’edizione 2019 di tale evento europeo, come si può notare visitando il sito Internet ufficiale della Giornata Europea del Gelato Artigianale.

Oltre ad aver allietato la domenica di tantissime persone, soprattutto famiglie, l’evento organizzato nel cuore di Trieste ha saputo rivelarsi particolarmente meritevole anche sul piano filantropico: le offerte che i visitatori hanno potuto liberamente riconoscere agli organizzatori, infatti, sono state devolute all’Associazione Azzurre Malattie Rare.

Gli stand sono stati attivi pressoché in tutta la giornata di domenica 24 marzo, nello specifico dalle ore 9:30 alle 18, e tale appuntamento è stato davvero un “inno” alla grande qualità che da sempre contraddistingue le produzioni gelatiere artigianali del Friuli Venezia Giulia.

Alcuni numeri interessanti

A tal riguardo è interessante aprire una parentesi: in questa regione del Nord Italia i cittadini sono particolarmente ghiotti di gelato, al punto che, per il suo acquisto, spendono complessivamente 43,4 milioni di euro annui.

Il presidente di Confartigianato Nazionale Dolciari, Giorgio Venudo, ha rimarcato appunto il fatto che in Friuli Venezia Giulia il gelato artigianale sia un vero e proprio “must”, essendo peraltro presenti ben 229 imprese artigiane sul territorio regionale.

I numeri sono altisonanti anche per quel che riguarda le produzioni nazionali: il settore non conosce crisi, anzi registra una crescita media annua del 4%, inoltre in Italia si contano circa 39.000 gelaterie le quali creano occupazione per circa 300.000 addetti.

Queste statistiche non possono che far ben sperare in vista della bella stagione, in corrispondenza della quale i consumi di gelato toccano il picco.