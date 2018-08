L’Italia non ha pace. Dopo l’incredibile tragedia di Genova neppure una settimana fa con il crollo del ponte Morandi, un’altra strage si è abbattuta sul nostro Paese.

Ancora morti in Italia questa volta alle Gole del Raganello

A causa delle forti piogge di ieri pomeriggio in Calabria, nelle Gole del torrente Raganello in provincia di Cosenza lo spaventoso ingrossamento del corso d’acqua ha travolto due gruppi di escursionisti di cui facevano parte almeno 36 persone. Un improvviso muro d’acqua li ha colpiti in pieno provocando, fino al momento, 10 morti.

Sono invece 23 coloro che sono stati finora salvati dai soccorritori, tra cui si rileva chi è stato medicato direttamente sul posto e gli 11 trasportati in ospedale in elicottero, compresa una bambina trasferita al Cardarelli di Napoli.

Il bilancio non è comunque definitivo e, tra l’altro, oltre ai due gruppi alcuni testimoni hanno individuato la presenza di altri escursionisti che visitavano il luogo autonomamente.

Proseguono i soccorsi alla ricerca di almeno tre dispersi

La maggior parte dei visitatori organizzati sembra che provenisse dalla Lombardia, in particolare dali territori di Milano, Brescia e Bergamo.

La zona colpita si trova all’interno del Parco Nazionale del Pollino nel centro di Civita con le Gole del Raganello che formano un profondo canyon da cui si può risalire dal torrente, a patto che le condizioni meteo siano buone.

Proseguono ininterrottamente le operazioni di soccorso (attive tutta la scorsa notte) in quanto sembra che ci siano almeno tre dispersi ancora da trarre in salvo.

“La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione di atti di ufficio” (fonte www.ilmessaggero.it).

[Immagine: www.cronachedellacampania.it]