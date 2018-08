I casinò online sono più sicuri di quelli fisici: ecco perché

L’avvento dei casinò online ha cambiato sostanzialmente le modalità di gioco, che si sta spostando in maniera massiccia sul web. In seguito a questo fenomeno sono nate due diverse fazioni: i sostenitori dei casinò online ed i sostenitori dei casinò tradizionali. I proprietari dei casinò tradizionali hanno provato a screditare i casinò online, mettendo in dubbio la loro sicurezza trattandosi di portali online. In realtà in seguito ad un’attenta analisi si può affermare che i casinò online offrono un più elevato livello di protezione, grazie ad una serie di procedure e di controlli continui e specifici finalizzati a testare la sicurezza dei siti online.

Gioco responsabile: i limiti di ricarica

Innanzitutto, è fortemente consigliabile giocare unicamente con i siti online riportanti il logo AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), che autorizza le licenze in Italia alle poker room ed a tutti i casinò online attestando l’attendibilità e la sicurezza dei portali.

La maggior parte dei casinò online è dotata del Gioco Responsabile, un servizio che prevede regole ferree abbastanza precise volte a garantire un comportamento virtuoso e coscienzioso. Nello specifico il Gioco Responsabile impone dei limiti di ricarica giornalieri, settimanali o mensili che non possono essere superati. Ciò significa che, se il giocatore ha esaurito i suoi soldi ed ha raggiunto il limite di ricarica impostato, non può più giocare né versare altri soldi. Questo sistema è un ottimo deterrente contro la ludopatia, una patologia molto pericolosa e difficile da gestire. Il player può quindi controllare le sue spese grazie ad un dipartimento dedicato che verifica il rispetto dei limiti impostati.

Nei casinò tradizionali invece non esistono limiti di spesa né tanto meno è presente del personale che ferma un giocatore quando sta spendendo troppo. Anzi molto spesso al giocatore vengono offerte bevande alcoliche gratuite, che rischiano di abbassare considerevolmente le sue capacità intellettive. Se il giocatore esaurisce i soldi può tranquillamente recarsi presso la cassa o al bancomat e cambiare il denaro. Questa è una pratica molto pericolosa che ha mandato sul lastrico diverse persone. Il Gioco Responsabile garantisce sicurezza e trasparenza di gioco fermando il player al momento opportuno.

L’autoesclusione per i giocatori online

Impostando dei limiti di ricarica innanzitutto al giocatore viene posto un freno in caso di necessità ed a questo servizio si affianca la possibilità di autoescludersi da determinati giochi. Se ad esempio un giocatore sa che nella roulette si fa prendere la mano e tende a spendere più di quanto vorrebbe, può richiedere l’autoesclusione da quella tipologia di gioco continuando ad accedere alle altre tipologie di giochi. Nei casinò fisici un giocatore può anche chiedere di non essere ammesso a determinati giochi, ma naturalmente il personale non può ricordarsi di tutti gli utenti che richiedono l’esclusione. Tale richiesta inoltre è valida esclusivamente per quel casinò, mentre sul web i giocatori possono chiedere l’esclusione su base permanente sui siti online della stessa giurisdizione.

Prelievi e versamenti di denaro sicuri

Si è discusso molto sulla sicurezza relativa ai prelievi ed ai versamenti di denaro sui siti di gioco online. Ogni dubbio relativo alla privacy è fugato da un sistema di crittografia dei dati personali e finanziari del titolare, che impedisce a terzi di accedervi. Inoltre, un dipartimento antifrode controlla con estrema accuratezza che i dati degli iscritti siano validi, impostando dei sistemi di controllo molto rigidi che tutelano a 360 gradi la sicurezza del giocatore in fase di prelievo e di denaro. Vengono utilizzati i più moderni sistemi tecnologici per garantire un livello massimo di sicurezza e protezione dei dati personali.

Percentuale di vittoria chiara e trasparente nei casinò online

I casinò terrestri non condividono le quote del gioco con i loro giocatori, che quando si siedono ad una slot machine o a qualsiasi altro tavolo da gioco potrebbero non avere alcuna idea della reale percentuale di vittoria. La maggior parte dei casinò online invece fornisce percentuali di RTP (Return to Player) nei riepiloghi di gioco presenti nel sito web. Tutti i casinò regolamentati da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) sono tenuti per legge a fornire tali informazioni per garantire la massima trasparenza.

