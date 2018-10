Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati. Come funziona?

L’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati prevista dalla legge 25.07.75 n. 402 è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero.

Indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati. Come funziona

L’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati è una disoccupazione a tutti gli effetti. Prevede l’erogazione di un sussidio economico stabilito dai decreti ministeriali. E’ rivolto a coloro che sono stati stipendiati in un paese sia dell’Unione Europea che extra europeo con cui vi sia comunque un accordo economico. La disoccupazione è rivolta a coloro che vengono licenziati o per coloro che hanno avuto un lavoro stagionale non rinnovato e che siano successivamente tornati in Italia.

I requisiti basilari per farne richiesta sono:

essere stato rimpatriato entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro,

aver dichiarato presso un ufficio territoriale di competenza entro 30 giorni la disponibilità lavorativa.

Nel caso di prima domanda, questa non ha alcun limite per la presentazione e la decorrenza. Nel caso di domanda successiva alla prima è necessario per avere diritto alla prestazione. Ed aver lavorato almeno per 12 mesi, 7 dei quali in un altro paese dal proprio.

Presentazione documenti

La presentazione della domanda può essere presentata comodamente in svariati modi. Sia attraverso i canali web accedendo con le proprie credenziali al sito dell’INPS e inviando la documentazione richiesta. Oppure attraverso il Call Center guidati da un addetto, presso un patronato o un CAF dove si ha totale supporto dell’istituto. In quest’ultimo caso è bene chiamare preventivamente per sapere tutti i documenti necessari per evadere la richiesta.

In linea generale i documenti da presentare:

sono il documento che attesti lo stato di disoccupazione

tutta la documentazione relativa all’impiego da cui si è stati licenziati.

Per i paese che non fanno parte dell’Unione Europea invece oltre ai documenti che provino l’attività lavorativa all’estera (documento portatile U1) è richiesto materiale aggiuntivo. E in questo caso bisogna fare fede all’Inps territoriale di competenza per ricevere dettagli sul singolo paese in questione.

Erogazione disoccupazione

Per questo tipo di disoccupazione la validità è a partire dalla data di rimpatrio se la domanda è stata effettuata entro sette giorni dal ritorno in Italia con relativa messa a disposizione per nuovo lavoro. O comunque dal giorno di questa dichiarazione se successiva al settimo giorno dal rimpatrio.

La prestazione viene erogata per un massimo di 180 giorni. L’importo è stabilito sulla media delle retribuzioni convenzionali nell’anno di riferimento. Per chi ne ha diritto vengono inoltre erogati gli assegni familiari. La somma ogni mese viene erogata attraverso conto bancario o libretto postale o mediante bonifico da ritirare presso un ufficio postale sul territorio italiano.

L’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati ha quindi un iter molto simile a quello della classica disoccupazione per lavoratori in Italia.