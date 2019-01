Iscrizioni scuola 2019: come farle?

Le iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020 sono state aperte il 7 gennaio 2019 e si chiuderanno alle ore 20:00 del 31 gennaio prossimo. Ecco quello che c’è da sapere in relazione ai vari cicli scolastici: nido, infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

È importante ricordare che per iscriversi bisogna accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Coloro che hanno un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) possono accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

Iscrizioni scuola 2019: asili nido

È l’unica iscrizione che si presenta ancora con domanda cartacea. Per essere iscritto alla scuola dell’infanzia il bambino deve compiere il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019. Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2020 (ma avranno la precedenza i bambini che compiono il terzo anno entro il 2019). I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore settimanali) e esteso fino a 50 ore.

Iscrizioni scuola 2019: scuola primaria

Le iscrizioni si fanno online e riguardano i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2019 (anche qui si possono iscrivere gli anticipatari come per l’Infanzia). I genitori possono scegliere tra diverse articolazioni dell’orario settimanale: 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). È possibile indicare, oltre la scuola che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento (le scuole indicate come seconda o terza opzione servono nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.

Iscrizioni scuola 2019: scuola secondaria di I grado e II grado



Al momento di eseguire l’iscrizione online bisogna esprimere le proprie preferenze in merito alle possibili articolazioni dell’orario settimanale tra 30 oppure 36 ore (possono arrivare a 40 se presenti servizi e strutture idonee). Anche in tal caso si possono indicare altre due scuole oltre la prima scelta. Chi si iscrive all’indirizzo musicale deve barrare l’apposita casella presente nel modulo di iscrizione online.

L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria superiore prevede la scelta dell’indirizzo di studio ed anche in questo caso è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. L’iscrizione alle prime classi dei Licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

Per saperne di più: www.miur.gov.it.

