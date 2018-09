Lavoro Poste Italiane: le offerte

Bando lavoro Poste Italiane. Nuove assunzioni presso la società che gestisce i servizi postali in Italia. Poste Italiane, infatti, è alla ricerca di due figure che ricoprano il ruolo di Front End.

Lavoro Poste Italiane: il bando

Gli interessati al lavoro Poste Italiane potranno candidarsi all’offerta di lavoro entro e non oltre il giorno 30 settembre 2018. Due i posti ricercati da Poste Italiane che andranno a ricoprire la posizione di Front End nella provincia di Bolzano.

Le figure selezionate verranno inserite all’interno dell’azienda con un contratto a tempo determinato a seconda delle esigenze. A loro spetterà soprattutto il compito di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza. Ed anche quello di fornire informazioni al cliente in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Requisiti richiesti e selezione

I requisiti richiesti per poter candidarsi a questo lavoro riguardano:

diploma di scuola superiore quinquennale;

possesso del patentino di bilinguismo Italiano – Tedesco, rilasciato dalla Provincia di Bolzano.

Non è indispensabile, ma comunque gradito, aver maturato una precedente esperienza in mansioni a contatto con il pubblico e/o in ambito commerciale/vendita.

Il processo di selezione di Poste Italiane si articolerà in più fasi. La prima fase riguarderà la scrematura delle candidature. Veranno presi in considerazione soltanto i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. I candidati riceveranno un’e-mail contenente un link per accedere a un questionario. E questa, naturalmente, riguarderà la seconda e più difficile fase.

Come candidarsi?

Per candidarsi a questo particolare lavoro Poste Italiane basterà collegarsi al sito di Poste Italiane. E quindi visitare la pagina dedicata alle ricerche attualmente in corso.

Sarà possibile inviare il proprio curriculum e candidarsi alla posizione di interesse attraverso l’apposito form online.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 30 settembre 2018.

[Foto: it.blastingnews.com]