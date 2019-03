Bando 2019 per Agenti di Polizia Locale: la domanda

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000003283 StartFragment:0000000435 EndFragment:0000003266

Il comune di Artena ha pubblicato un bando pubblico per poter diventare agente di polizia locale. I posti disponibili saranno due.

Ad Artena cercano due agenti di polizia locale

Il mercato del lavoro in Italia continua ad essere rallentato da molte vicissitudini. E’ per questo che è bene controllare, sempre, ogni concorso disponibile. Il comune di Artena, in provincia di Roma, ha appena pubblicato il bando per due posti che potrebbero interessarvi. Nella fattispecie si cercano due agenti di polizia locale. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato all’11 Aprile 2019. Il contratto sarà di 24 ore settimanali a tempo indeterminato.

Quali sono i requisiti richiesti

Il comune richiede ai cittadini di rispettare alcuni requisiti fondamentali. Il richiedente dovrà avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e dovrà avere minimo 18 anni. Sono inoltre richiesti idoneità psico-fisica per il ruolo, essere in regola con la leva militare, aver conseguito la maturità e godere dei diritti civili. Il candidato, inoltre, non dovrà avere processi a carico o condanne penali di alcun tipo, non dovrà essere stato destituito da alcun incarico pubblico e deve essere in possesso della patente B.

Dove scaricare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso è già disponibile sul sito di Artena. Rimarrà online fino all’11 Aprile, data entro la quale tutte le domande dovranno essere state spedite. La richiesta di partecipazione al concorso potrà altresì essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Artena – Via Filippo Prosperi n. 1 – 00031 (RM).

In bocca al lupo a tutti coloro i quali decideranno di prendere parte al concorso.