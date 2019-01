Concorso Segretari Comunali: come candidarsi

È uscito il tanto atteso bando di Concorso per Segretari Comunali e Provinciali. Tutti i candidati che intendono partecipare al bando hanno tempo fino all’11 febbraio 2019 per presentare le domande. La ricerca è volta ad assumere 291 allievi al corso di formazione per conseguire l’abilitazione richiesta. I vincitori del Concorso Segretari Comunali saranno iscritti all’Albo Nazionale per due anni e riceveranno delle borse di studio per sostenere la partecipazione del percorso formativo.

Concorso Segretari Comunali 2019: requisiti e domanda

Il Concorso Segretari Comunali 2019 intende formare 291 borsisti e iscrivere all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 224 segretari comunali. Per partecipare al bando di concorso bisogna essere in possesso di una serie di requisiti specifici, stabiliti dal Ministero Interno ovvero:

Essere in possesso di cittadinanza italiana;

Diploma di laurea di durata non inferiore ai 4 anni in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche oppure diploma di laurea di vecchio ordinamento.

Godimento dei diritti politici;

Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

Non essere stati stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza della presentazione delle domande per il bando di concorso segretari comunali 2019.

Prova scritta e prova orale del Concorso Segretari Comunali 2019

I candidati che intendono presentare domanda per il Concorso Segretari Comunali devono trasmettere la loro candidatura per via telematica, collegandosi al sito web dedicato. Il concorso prevede una serie di prove preselettive, tre prove scritte e una prova orale. La prova preselettiva del bando di Concorso Segretari Comunali prevede un quiz di 70 domande a risposta multipla. Le domande riguarderanno vari argomenti di ragionamento logico, deduttivo e numerico.

I primi 672 candidati che avranno superato le preselezioni saranno ammessi alle prove successive. I test scritti saranno tre, mentre la prova orale verterà su alcune materie. Tra queste: legislazione amministrativa statale e regionale, economia pubblica, tecnica normativa e politica di bilancio.

Inoltre, ci saranno anche delle prove di lingua inglese e prove sull’utilizzo delle apparecchiature informatiche.

