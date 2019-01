Forfettario 2019: cosa cambia?

Con la nuova legge di bilancio introdotta dal governo Conte, chiunque non superi i 65 mila euro annui potrà aderire al regime forfettario.

Forfettario 2019: ecco come funziona

La nuova legge di bilancio firmata dal governo Conte ha introdotto, tra le tante novità, il forfettario 2019. Grazie alla flat tax, professionisti e imprese che fatturano massimo 65 mila euro annui potranno richiedere di aderire al regime forfettario. Questa novità dovrebbe favorire le piccole imprese e i lavoratori a partita IVA. Chi aderirà avrà una tassazione separata pari al 15%, che sostituirà, tra l’altro, voci quali Irpes, Irap ed esonero dell’iva. Il governo aveva inizialmente previsto che potesse goderne anche chi fatturava fino a 100 mila euro, ma ciò non avverrà per ora.

Ci sono differenti limiti di fatturazione?

I limiti di fatturazione previsti fino al 31 Dicembre 2018, naturalmente, svaniranno. Essi prevedevano che chiunque avesse un’attività di commercio, al dettaglio o all’ingrosso, non dovesse dichiarare più di 50 mila euro annui; per la vendita di prodotti alimentari non si potevano superare i 40 mila euro annui. Ancora meno, 30 mila €, è quanto potevano dichiarare gli ambulanti di prodotti non alimentari. Sempre non oltre i 30 mila si dovevano attestare attività professionali, tecniche, sanitarie e simili. Più in basso, con un tetto massimo di 25 mila euro, le attività immobiliari e di costruzioni e gli intermediari del commercio. Ciò è stato definitivamente cancellato e portato a 65 mila euro.

Altre informazioni utili

Non sarà necessario presentare alcuna domanda per aderire. E’ obbligatorio, però, farne richiesta non appena si apre la partita IVA. Fin quando non si superano i limiti, il regime forfettario ha durata illimitata. Si potranno assumere collaboratori, a patto che il loro costo annuo non superi i 5 mila euro. Gli aderenti, inoltre, non saranno tenuti a presentare la fattura elettronica.

[foto: giornalepartiteiva.it]