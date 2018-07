Il lavoro più bello: assaggiatore di Nutella. I particolari

Siete alla ricerca di un lavoro ma vi annoiano tutti? Sappiate che ne esiste uno davvero bello. C’è la possibilità di diventare assaggiatore di Nutella. Ecco come fare.

Ecco il lavoro più bello: assaggiatore di Nutella

Lavorare, si sa, può essere noioso. Trovare l’impiego dei propri sogni è un’impresa quasi impossibile. Eppure, forse non lo sapete, esiste un lavoro davvero bello. Vi state chiedendo quale sia? L’assaggiatore di Nutella. Sì, avete letto bene: la Ferrero sta infatti cercando personale che provi il gusto la crema alle nocciole più famosa del mondo. Il lavoro occuperà due giorni della settimana e si svolgerà nella storica sede di Alba.

Come inviare le candidature

Se volete diventare uno dei 90 fortunati assaggiatori di Nutella, dovrete candidarvi su openjobmetis.it. L’offerta è aperta a tutti: non ci sono limiti di età da dover rispettare. L’azienda offre un corso di formazione della durata di tre mesi. Il lavoro comincerà a partire dal 30 Settembre prossimo. Questo quanto riporta openjobmetis.it “Si ricerca per importante azienda alimentare, 90 giudici sensoriali – assaggiatori/trici di semilavorati dolciari. È richiesta abitudine all’utilizzo del computer e assenza di allergie”.

Unico scoglio le allergie

L’unico problema che si possa incontrare è rappresentato dalle allergie alimentari. Come ben saprete, infatti, tra gli ingredienti che compongono la Nutella ci sono molti allergeni. La frutta a guscio è uno di questi: ricordiamo che le nocciole sono tra i componenti fondamentali della crema. Non solo: molte persone sono anche intolleranti al lattosio e il latte è proprio una delle basi della Nutella.

Insomma, se non avete problemi di natura alimentare, correte subito a registrarvi su openjobmetis e non fatevi scappare quest’occasione. Trovare un lavoro bello come assaggiatore di Nutella potrebbe essere un’occasione che non vi capiterà mai più.

[foto: quifinanza.it]