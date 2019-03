TFA sostegno 2019, bandi pubblicati e costi

TFA sostegno 2019, ecco i bandi pubblicati e i costi. Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha richiamato il Governo a porre attenzione agli studenti disabili. Il titolare del Miur ha annunciato il nuovo TFA con l’imminente selezione di 40 mila insegnanti di sostegno in 3 anni. Il primo di questi 3 corsi è già stato avviato, ed è stato pubblicato sia il Decreto che i Bandi delle Università. Per accedere a questo corso di specializzazione sono previste una serie di prove scritte e orali, più alcune prove pratiche. Ecco bandi costi del TFA sostegno 2019.

TFA Sostegno 2019: date selezioni e costi

Ecco tutti i dettagli del Bando TFA sostegno 2019. Nei bandi è specificata la data di scadenza per presentare la domanda, modalità e costo dell’iscrizione e tutti i passaggi fino all’immatricolazione. Le prove preselettive del TFA si svolgeranno in un’unica data a livello nazionale in base alla tipologia di scuola. Ecco i singoli bandi in ordine alfabetico in base alla Regione.

ABRUZZO

L’Aquila 150 euro test ingresso, 2.700 euro corso

CALABRIA

Università Mediterranea Reggio Calabria (Numero posti: 200/Costo test: 120 euro/Corso: 2556) scadenza: 29 marzo

Università della Calabria 125 euro per il test, 2.800 il corso

CAMPANIA

Suor Orsola Benincasa 180 euro test, 3.800 costo corso

EMILIA ROMAGNA

Bologna: 60 euro test, 3.000 il corso scadenza 04 aprile 2019 entro le ore 10.00

FRIULI V.G.

Udine (Numero posti: 230/Costo test: 120 euro/ Corso: 3000 euro) scadenza: 5 aprile

LAZIO

Unint – Roma: 150 euro test, 3.000 corso scadenza 05 aprile 2019 ore 14

Tuscia

Cassino (Numero posti: 600/Costo Test: 150 euro/Corso: 3000 euro) scadenza: 3 aprile

LUMSA (Numero posti: 200/Costo Test: 150 euro/Corso: 3000 euro) scadenza: 9 aprile

Università Europea di Roma150€ test ingresso, 3.000€ corso

LIGURIA

Genova (Numero posti: 260/ Costo test: 120 euro/Corso: 2640 euro) Scadenza: 10 aprile 2019

LOMBARDIA

Università di Bergamo: test 150 euro corso € 2.756 scadenza ore 12:00 del 04 aprile 2019

Università di Milano Bicocca (Numero posti: 330/ Costo test: 100 euro/Corso: 3000 euro) Scadenza: 29 marzo 2019

MARCHE

Urbino: test 200 euro, corso 2.800 scadenza 08 aprile 2019

Macerata (Numero posti: 780/Costo test: 150 euro/Corso: 2900 euro) scadenza: 5 aprile

Molise

Università del Molise test 150 euro, corso € 2.750

PIEMONTE

Torino test 100 euro, corso 3.000 euro

PUGLIA

Università del Salento (Numero posti: 200/Costo test: 100 euro/Corso: 2600 euro) scadenza: 26 marzo

Bari 100 euro il test, 2.800 il corso

Foggia test 100 euro, corso € 2.816

SARDEGNA

Cagliari: test 100 euro corso 3.000 euro scadenza ore 12.00 del giorno 29 marzo 2019

Sassari: test 100 euro, corso 3.156

SICILIA

Enna (Numero posti: 290/Costo test: 181 euro/ Corso: 3700 euro) scadenza: 10 aprile 2019

Palermo (Numero posti: 440/Costo test: 150 euro/ Corso: 3700 euro) scadenza: 5 aprile 2019

Catania test 150 euro, corso 3.700 euro

Messina test 150 euro, corso 3.700

TOSCANA

Pisa test 100 euro corso 2.500

TFA sostegno Firenze: test 100 euro, 2.500 il corso

UMBRIA

Perugia test 40 euro, corso 3.000 euro

TRENTINO

Università di Trento (Numero posti: 110/Costo test: 100 euro/Corso: 3000 euro) scadenza 29 marzo 2019

TFA Sostegno 2019: le prove di selezione

Le prove di selezione del TFA sostegno 2019 avranno luogo il 15 Aprile (mattina per la scuola dell’infanzia e pomeriggio per la scuola primaria). Il 16 Aprile invece si svolgeranno le prove di selezione per la scuola secondaria di I grado mentre nel pomeriggio quelle per la scuola secondaria di secondo grado. Per poter accedere al bando TFA Sostegno 2018/2019 i candidati devono superare le seguenti prove: un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale.

