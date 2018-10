In tempi particolarmente difficili e instabili in ambito lavorativo ritorna sempre di attualità il tema della vertenza sindacale. Ma, in sostanza, di cosa si tratta?

Vertenza sindacale: il diritto di difendersi

La vertenza sindacale è un particolare genere di denuncia su una controversia in ambito lavorativo.

Si origina per volontà del lavoratore quando quest’ultimo ritiene che il datore di lavoro abbia violato o non abbia riconosciuto un suo diritto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente (ad esempio mancato pagamento di stipendio/i oppure busta paga superiore alla retribuzione percepita realmente, dimissioni in bianco).

Tra queste motivazioni rientra a pieno titolo il cosiddetto lavoro nero, una piaga che secondo le ultime stime interessa ben 3,3 milioni di lavoratori in Italia. Come difendersi, dunque? La vertenza sindacale è un’azione utilizzata per dirimere la controversia in maniera bonaria senza arrivare ad una vera e propria causa di lavoro.

La vertenza sindacale per risolvere bonariamente una controversia

Il primo passaggio per attivare una vertenza sindacale è quello di rivolgersi ovviamente ad un sindacato di categoria. Nello step successivo la stessa organizzazione di difesa dei lavoratori esaminerà la questione e, se ne confermerà la fondatezza, contatterà il datore di lavoro per giungere ad una soluzione convocandolo presso l’ufficio del lavoro.

In questa fase interverrà il collegio di conciliazione che funge da arbitro neutrale senza dare ragione a nessuna delle due parti. Obiettivo è infatti quello di risolvere la problematica tenendo conto delle esigenze di entrambe le posizioni. La via risolutiva proposta dal collegio potrà essere accettata o meno sia da uno che dall’altro.

A seconda che si verifichino i due scenari cambiano le conseguenze per il lavoratore e per il datore di lavoro. La vertenza può essere attivata sia nel momento in cui il rapporto di lavoro è in essere sia quando si è concluso.

A differenza della causa, che comporta necessariamente l’interessamento di un avvocato, i costi di una vertenza sindacale sono praticamente nulli. Basta iscriversi all’organizzazione dei lavoratori che s’intende attivare in quanto il patrocinio è gratuito.

[Foto: www.smallbusinessitalia.it]