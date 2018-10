La legge 104 comporta numerose agevolazioni: permessi, sussidi, congedi erogati ai disabili e ai loro familiari.

Legge 104: le agevolazioni

Le agevolazioni riconosciute alle persone disabili e alle loro famiglie sono molte grazie alla legge 104/92 e successive modiche. I benefici vengono erogati ai genitori, ai parenti affini fino al secondo grado, al coniuge, ai figli. La legge 104 non è riconosciuta a tutti, ma è necessaria una percentuale di invalidità precisa. L’handicap deve essere riconosciuto da una commissione medica dopo un certificato medico del proprio medico curante. E naturalmente la richiesta apposita presentata tramite patronato o Inps.

Tra le agevolazioni vi è la possibilità di prendere permessi retribuiti. In pratica per i lavoratori dipendenti è possibile, al fine di assistere il parente disabile, di usufruire di tre giorni di permesso al mese retribuiti dall’Inps. Questi possono essere anche presi frazionati in ore. Questo beneficio non può essere concesso a più di un lavoratore per lo stesso soggetto. Per assistere i propri familiari portatori di handicap è anche possibile ricevere un congedo retribuito per massimo 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Anche questo può essere fruito in modo frazionato.

Le agevolazioni

I parenti hanno diritto inoltre a scegliere il domicilio del proprio lavoro, optando per quelli vicini alla persona da assistere. Questo vuol dire che il lavoratore non può essere trasferito senza il suo consenso. I parenti e i soggetti aventi la legge 104 hanno inoltre la possibilità di beneficiare di sussidi economici per l’acquisto di autovetture, autoveicoli e motoveicoli per il trasporto della persona disabile. In particolare per l’acquisto di mezzi specifici il disabile ha diritto ad una detrazione irpef pari al 19% dell’importo totale fino a massimo 18.075,99. Inoltre, ha l’esenzione per il bollo auto e per il passaggio di proprietà.

Inoltre in caso di un figlio disabile, si ha diritto ad una detrazione di 400 euro. Sono inoltre previste detrazioni pari al 50% per interventi di ristrutturazione volti a migliorare e consentire ai disabili una vita migliore. Detrazioni sono previste anche per le spese sostenute per l’acquisto di un cane guida, sono previste detrazioni pari a 516.46 euro per il mantenimento dell’animale. Inoltre è previsto uno sconto del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali destinati a non vedenti o ipovedenti.

La legge 104 prevede moltissime agevolazioni. Per fruirne è, come specificato, necessario avere avuto apposito riconoscimento della patologia.

