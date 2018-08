Limite uso contanti 2018: la Lega punta ad abolire le limitazioni di denaro contante da utilizzare per i pagamenti.

Limite uso contanti 2018: regole e novità

Quando s’instaura un nuovo Governo, l’annosa questione sul limite da imporre agli importi relativi ai pagamenti torna a interessare l’opinione pubblica. E’ il caso di Matteo Salvini che, in una recente intervista, ha proposto novità sul limite uso contanti 2018. La sua volontà è quella di eliminare qualsiasi limitazione sui pagamenti in contanti.

In Italia la situazione attuale sull’uso dei contanti è la seguente: la Legge prevede che ogni cittadino può erogare di tasca sua delle cifre non superiori ai tremila euro. Mentre, per quanto riguarda il flusso di denaro online tipico del money transfer, rimane la soglia minima di mille euro.

Un limite “italiano”

Il limite di tremila euro non riguarda, però, i prelievi o i vari tipi di versamenti bancari, ma qualsiasi flusso in denaro contante che superi questa cifra. Tale somma può essere soggetta a dei controlli antiriciclaggio. Perfino gli stipendi, qualsiasi sia l’importo che un dipendente deve ricevere, va erogato dalle aziende solo tramite assegno.

Questo rigoroso sistema di limite uso contanti 2018 è stato creato sia per contrastare non solo l’evasione fiscale, quanto mai in aumento nel nostro Paese. Ed anche per il proliferare di pagamenti in nero, quindi non rintracciabili tramite bonifico o carte di credito. Inoltre, esistono delle sanzioni piuttosto dure in termini economici nei confronti di chi viene beccato a distribuire soldi in contanti che superino i tremila euro.

Naturalmente, le dichiarazioni di Salvini e degli altri membri della sua Maggioranza sulla possibilità di rivedere tale limite, proietta la questione verso scenari piuttosto inediti. Per la Lega, infatti, un maggiore flusso di denaro contante potrebbe non solo rilanciare la nostra economia. Ma anche permettere una migliore distribuzione dei soldi su tutto il territorio.

Solo in italia

In Paesi come Germania e all’Austria, il limite uso contanti 2018 non esiste. Tuttavia, si tratta di nazioni che hanno un tasso di evasione fiscale quanto mai basso. L’Agenzia delle Entrate si dichiara contraria a quanto proposto dalla Lega. Infatti, ciò andrebbe a favorire le organizzazioni criminali, da sempre interessate al riciclaggio di soldi non rintracciabili e da immettere nei loro traffici.

La questione è, dunque, molto controversa, ed è difficile separare i pro dai contro. Ma i consensi ottenuti da Matteo Salvini negli ultimi mesi fanno pensare che, l’attuale Governo, possa prendere in seria considerazione l’abolizione del limite sull’utilizzo di denaro contante. Il Movimento Cinque Stelle, al momento, si è limitato a un silenzio strategico. Mentre, per i partiti di Opposizione, quello della Lega è solo l’ennesima idea di tipo populista per ottenere i consensi degli italiani.

[Foto: www.tribunapoliticaweb.sm]