Maternità sul lavoro, diritti delle mamme

Maternità sul lavoro: cosa prevede la Legge a tutela per le donne? Le condizioni lavorative per una donna che ha avuto un bambino o per chi è in stato interessante, possono variare. Dalla maternità anticipata al congedo parentale, dai permessi retribuiti alla legge sull’allattamento. Sono davvero tanti gli aspetti contrattuali che una lavoratrice deve conoscere.

Maternità sul lavoro, i diritti

Innanzitutto bisogna chiarire una cosa fondamentale in merito alla maternità sul lavoro, diritti. In base all’Articolo 37 inserito nella nostra Costituzione, le lavoratrici che devono intraprendere la maternità hanno il diritto a usufruire di particolari protezioni affinché il loro percorso sia tutelato dallo Stato.

La Legge, infatti, consente alle mamme lavoratrici dei permessi speciali da utilizzare per compiere esami clinici importanti oppure accurate visite specialistiche. E nonostante l’assenza dal proprio posto di lavoro lo stipendio non riceverà nessuna decurtazione.

Per quanto concerne la maternità anticipata, essa riguarda le condizioni della lavoratrice. Se una donna in stato interessante non può svolgere incarichi pesanti può essere ricollocata in altre mansioni. Oppure tornare a casa e ricevere in busta paga l’80% del suo stipendio.

Per ottenere la maternità anticipata, la partoriente può recarsi negli uffici ASL del proprio Comune e presentare un certificato medico che attesti le proprie condizioni di salute. Esiste anche il congedo di maternità, ossia cinque mesi di pausa, due prima del parto e tre nel periodo successivo. Questa opzione consente alla lavoratrice di ricevere comunque la propria paga pur senza presentarsi sul posto di lavoro.

Altri diritti per le donne

Un altro aspetto che riguarda la maternità sul lavoro, e che molte donne non conoscono, riguarda il licenziamento. La Legge è chiara su questo. Il datore di lavoro non può licenziare la propria dipendente in stato interessante fino a quando il bambino non ha compiuto dodici mesi. In caso di dimissioni, invece, la donna riceverà comunque la Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione, per un anno intero.

Per le partorienti esiste anche una legge sull’allattamento. In questo caso si tratta di particolari permessi di due ore al giorno che la lavoratrice riceverà per allattare il proprio bambino. Essi vanno utilizzati, naturalmente, durante il periodo lavorativo e non andranno a intaccare il suo stipendio. Il Bonus bebè, o assegno di natalità, può essere invece richiesto dalle lavoratrici che possiedono un ISEE che non superi i 25mila euro. Si tratta di dodici mensilità da 80 o da 160 euro a figlio calcolate in base al reddito.

Insomma, sono tante le norme e i provvedimenti che una donna lavoratrice deve conoscere sulla sua maternità, tra cui la consapevolezza di sapere che la Legge italiana è dalla sua parte.

[Foto: www.pazienti.it]