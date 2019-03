Mobilità 2019/20: date, domande e novità

A partire da lunedì 11 marzo è possibile inoltrare, da parte del personale docente, le domande di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2019/20. Si tratta rispettivamente dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo/cattedra. Rimane ancora in piedi invece la richiesta del Coordinamento Nazionale Docenti sull’indennità di mobilità.

Date e scadenze complete della mobilità

Per l’anno in corso è valida la mobilità in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo.

Ma ecco tutte le scadenze e le date relative non solo agli insegnanti ma anche al personale educativo, ATA e dei Licei Musicali per la presentazione delle domande di mobilità volontaria per il 2019/20:

personale docente: 11 marzo-5 aprile 2019;

personale educativo: 3-28 maggio 2019;

personale ATA: 1-26 aprile 2019;

personale Licei Musicali: 12 marzo-5 aprile 2019;

insegnanti di religione cattolica: 12 aprile-15 maggio 2019.

Queste di seguito indicate sono, invece, le date della comunicazione delle domande di mobilità nel pubblico impiego sempre con riferimento alla scuola e dei posti disponibili al SIDI:

docenti: 25 maggio 2019;

personale Licei Musicali: 4 maggio 2019;

personale educativo: 22 giugno 2019;

personale ATA: 6 giugno 2019.

Le date dei movimenti 2019/20

I movimenti, invece, osserveranno il seguente calendario di pubblicazione:

docenti: per tutti i gradi di scuola 20 giugno 2019.

Personale Licei Musicali :

: 13 maggio 2019 movimenti ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 5 del CCNI;

16 maggio 2019 movimenti ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del CCNI;

20maggio 2019 movimenti ai sensi del comma 8 e 9 dell’art. 5 del CCNI;

23 maggio 2019 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art. 5 del CCNI;

Personale educativo: 10 luglio 2019:

Personale ATA: 1° luglio 2019.

(Foto: www.gildains.it)