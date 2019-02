Multata al funerale del marito: 70 euro. I motivi

Ricevere una multa di 70 euro a causa del funerale del marito. Sembra una bufala, ma si tratta di una storia vera che ha dell’incredibile. Una donna è stata multata al funerale del marito.

Multa al funerale del marito

Vedersi comminare una multa al funerale del marito? E’ successo anche questo. Protagonista sfortunata una donna di Mestre durante il giorno del funale del marito. L’uomo è spirato nel giorno di Natale lasciando nello sconforto la famiglia. Si provvede alle esequie di rito con il consueto funerale e la conseguente tumulazione del feretro. In questi momenti il dolore lascia spazio a tutto il resto. Come quello di badare al tempo previsto per espletare le funzioni religiose previste.

Peccato che oltre al danno arrivi anche la beffa. Infatti, la vedova insieme a parenti e amici del defentuo arrivano al cimitero con 20 minuti di ritardo. Una cosa non consentita che è stata di 5 minuti oltre il tempo consentito. E che ha portato alla multa per la signora.

I motivi e la multa

E così la povera vedova, oltre a versare lacrime per il marito, si è vista recapitare sul proprio conto anche la multa di 70 euro. La stessa impresa funebre ha provveduto ad emettere la maggiorazione nel prezzo finale del servizio eseguito. Si è trattata non di una scelta volontaria ma secondo legge.

Infatti, la multa è prevista dal comune di Mestre ed è presente all’interno del Regolamento comunale di Polizia mortuaria ed ha validità in tutti i 16 cimiteri del Comune. Prevede da nove anni una “maggiorazione sepoltura in ritardo”, pari al 25% della tariffa, da applicare per ritardi superiori ai 15 minuti. Viene addebitata sul conto dell’impresa di pompe funebri che, a sua volta, ha “girato” alla vedova, di proiezione maestrina.