Nuovi treni Frecciarossa in arrivo. Gli orari

A partire dal 15 dicembre 2019, Trenitalia introdurrà nuovi treni Frecciarossa in tarda serata su tratte cruciali e molto utilizzate dagli utenti.

Frecciarossa notturni tra Torino e Napoli

I nuovi orari riguardano, principalmente, i collegamenti Frecciarossa da Torino a Milano e viceversa nel weekend, da Milano a Bologna, mercoledì e giovedì e sulla linea Roma-Napoli da gennaio 2020.

Per quanto riguarda la prima direttrice di collegamento Torino-Milano, venerdì, sabato e domenica è prevista la partenza del treno Frecciarossa 9671 da Torino Porta Nuova alle 23 con arrivo a Milano Centrale alle 00:02.

In senso opposto agirà il Frecciarossa 9668, che partirà dalla stazione centrale di Milano alle 23:05 per giungere a Torino Porta Nuova alle 00:12.

Nuovi comfort per i viaggiatori delle Frecce

In merio ai nuovi orari dei Frecciarossa, sul tratto Milano-Bologna ci sarà il Frecciarossa 9673, mercoledì e giovedì, in partenza da Milano Centrale alle 22:40 e che arriverà nella città felsinea alle 23:54.

Un’interessante opportunità, questa, per i tanti cittadini che hanno la necessità di spostarsi durante le ore notturne, anche perché sono in arrivo altre novità attinenti al comfort dei viaggiatori sulle Frecce. La prima è l’estensione della cosiddetta “Area Silenzio” nella modalità di viaggio standard, e quindi non solo al livello Business.

La seconda è il servizio Wi-Fi Fast che, attraverso l’apporto di più operatori, consentirà di connettersi ad Internet in modo molto più rapido e costante.

