Ora legale addio, le novità

Addio all’ora legale dal 2021. Storica risoluzione del Parlamento Europeo che a grande maggioranza (410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni) ha approvato il “The End” di questa che, ormai, è divenuta una consolidata convenzione nelle abitudini delle popolazioni di tanti Stati del mondo.

L’ora legale va in pensione dal 2021

Adesso l’ora legale sta per giungere al capolinea anche se bisognerà trovare l’accordo (al momento ancora inesistente) tra le istituzioni europee e gli Stati membri affinché il provvedimento che manda in soffitta definitivamente l’ora legale possa essere operativo e, quindi, attuabile.

E inoltre gli stessi Paesi membri dell’Europa unita avranno il diritto di decidere il fuso orario da applicare sul proprio territorio. Ciò significa che l’ultimo spostamento delle lancette degli orologi negli Stati Ue in cui si sceglierà di mantenere l’ora legale dovrebbe avvenire l’ultima domenica di marzo del 2021.

Per contro, gli Stati Ue che invece decideranno di mantenere l’ora solare dovrebbero effettuare l’ultimo cambio di orario l’ultima domenica di ottobre dello stesso 2021.

Possibile rinvio sulla fine dell’ora legale

Tutte queste decisioni dovranno necessariamente essere frutto di una cooperazione tra i governi nazionali e la Commissione Ue in modo che l’applicazione dell’ora legale e dell’ora solare in Paesi diversi non generi difficoltà al mercato conomico interno dell’Unione Europea.

Per questa ragione, nella risoluzione approvata dal Parlamento Europeo è stato stabilito anche che la Commissione possa intervenire sul piano legislativo con una proposta per rinviare la data di applicazione del provvedimento fino a un massimo di 12 mesi.

Ciò appunto, se si dovesse ritenere che l’abolizione dell’ora legale dal 2021 possa causare notevoli distorsioni e disagi al mercato interno dell’Ue. E intanto domenica 31 marzo, ovvero domani, è previsto il tradizionale passaggio dall’attuale ora solare a quella legale.

Quando scatta? Lo spostamento delle lancette degli orologi un’ora avanti avverrà come di consueto questa notte, dalle 2:00 alle 3:00.

(Foto: www.vvox.it)