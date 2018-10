E’ stato un momento emozionante per Papa Francesco. Lo scorso 14 ottobre, durante la consueta messa domenicale, è stato reso noto Papa Paolo VI proclamato Santo. Sei anche ibeati. La celebrazione è stata seguita dalle televisioni di tutto il mondo e, tra gli ospiti presenti durante la formula di rito, c’era pure Sergio Mattarella.

Papa Paolo VI proclamato Santo

“Li iscriviamo nell’Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa siano onorati devotamente”. Con queste parole solenni Bergoglio ha sancito, di fatto, la canonizzazione di sette figure importanti del mondo ecclesiastico e della religione cristiana.

La declamazione di Papa Francesco si è soffermata soprattutto sulla figura di Paolo VI, un uomo che per la Chiesa è stato un profondo riformatore.E’ stata una figura importante già beatificata nel mese di ottobre del 2014. Giovanni Contini, prima di diventare Pontefice, aveva collaborato con Pio XII, svolgendo un’intensa attività all’interno del Vaticano.

Un grande uomo

Paolo VI non è stato soltanto l’ultimo Pontefice italiano nella storia della Chiesa. Ma anche un Papa che si era opposto agli ornamenti sontuosi da parte delle autorità ecclesiastiche. Tra le varie riforme da lui attuate, c’è quella che riguardava proprio le elezioni papali, imponendo un limite di ottant’anni ai partecipanti di un conclave.

Un uomo devoto e rispettoso, che ha impostato la sua figura su una profonda umiltà. Le sue grandi missioni furono i suoi viaggi intorno al mondo e il desiderio di unire intorno alla Chiesa anche figure provenienti dalle realtà ortodosse. Come Wojtyla, anche Paolo VI fu vittima di un attentato. Nel 1970, durante una visita alla città di Manila, fu aggredito da un fanatico armato di spada che lo ferì al costato.

Gli altri beati

Papa Paolo VI proclamato Santo non è stato l’unico momento significativo.Tra i sette Beati canonizzati, ci sono altre personalità importanti: da Vincenzo Romano a Oscar Romero, quest’ultimo assassinato nel 1980, nella città di San Salvador, da un fanatico. E nell’Albo dei Santi sono stati iscritti anche Francesco Spinelli e Maria Caterina Kasper.

Un altro beato divenuto Santo è Nunzio Sulprizio, giovane artigiano che morì a Napoli appena ventenne. Nonostante la sofferenza di una grave malattia che l’aveva colpito, lui non perse mai la sua fede. O come Nazaria Ignacia, suora nata a Madrid nel 1890, che si dedicò alle opere di carità.

Nel suo intervento Papa Francesco, celebrando questi sette Santi, ha voluto ricordare quanto la ricchezza possa essere pericolosa. E che non c’è posto per Dio in una società che basa i suoi valori sui soldi.

Il Pontefice è tornato dunque a parlare di umiltà, di valori spirituali, di un’unione tra Cristo e gli esseri umani che possa passare sulla rinuncia dei beni materiali. E per Bergoglio bisogna schierarsi: con Dio o con la ricchezza.

[Foto: Wikipedia]