Pensioni Precoci 2019: i requisiti

Novità pensioni precoci. Il 2019 sarà un anno ricco di novità per il settore previdenziale. I cinque mesi di adeguamento alle aspettative di vita entreranno in vigore dal 1° gennaio, e saranno necessari 41 anni di contributi e cinque mesi. Per il resto, le normative che riguardano le pensioni precoci non subiscono grandi variazioni perché sono norme strutturali. Il riferimento normativo sono i commi 199 e seguenti della legge 232/2016 (la manovra 2017), che ha introdotto queste novità in uscita per i lavoratori precoci.

Chi ha diritto alla pensione precoci 2019?

Ecco le ultimissime novità che riguardano le pensioni per i lavoratori precoci. Tutti coloro che sono entrati molto presto nel mercato del lavoro, possono accedere alla pensione precoce. Chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni e per almeno 12 mesi anche in modo non continuativo, e risulta in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, può uscire anticipatamente dal mercato del lavoro con 41 anni di contributi. La normativa non subisce grandi variazioni e per il 2019 le condizioni restano invariate. L’unico cambiamento riguarda l’incremento dell’aspettativa di vita stimata dall’Istat. Saranno necessari infatti 5 mesi in più per arrivare all’età pensionabile. In sintesi, dal 1 gennaio 2019, bisognerà maturare 41 anni e 5 mesi di contributi.

Questa novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e permette di derogare i requisiti attuali contributivi della pensione anticipata. In questo modo sia gli uomini che le donne potranno accedere al pensionamento a 43 anni e 10 mesi, dal 1° gennaio 2019. Per poter accedere alla pensione precoce 2019, bisogna possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

Essere in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.

Assistenza di un coniuge o parente di primo grado con handicap grave

Soggetti con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

Lavoratori dipendenti che si occupano di attività gravose da almeno 7 anni

lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni, di cui all’art. 1, co. da 1 a 3 D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67

Pensione precoce con quota 41 e quota 100

Dopo tanti anni di lotte sindacali per la pensione precoce e per introdurre nuovamente una soglia massima contributiva di 41 anni per uomini e donne, la quota 41 è finalmente tornata. Questo tipo di condizioni vuole favorire le categorie di lavoratori disagiati, o che si trovano in condizioni svantaggiate e/o particolari.

Novità lavoratori precoci: potranno accedere alla quota 41 a prescindere dalla loro età anagrafica, l’importante è che prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi. Per andare in pensione con la quota 100 invece sono necessari 64 anni di età e 36 di contributi.

[Foto: www.ultimenotizieflash.com]