Oltre quaranta morti, nove i feriti: il bilancio di una tragedia avvenuta a causa del crollo del Ponte a Genova.

Ponte a Genova, le 43 vittime del crollo

Il 14 agosto scorso è crollato il ponte a Genova denominato Morandi, situato sull’autostrada A10 di Genova, causando la morte di 43 persone. Immediato l’arrivo di soccorritori, pompieri e volontari, che hanno scavato senza sosta per cercare di trovare dei sopravvissuti.

Un bilancio terribile, una vera e propria tragedia quella che ha colpito la città di Genova. Nella giornata del 19 agosto, durante il quinto giorno di ricerche, sono stati ritrovati gli ultimi quattro corpi che mancavano all’appello. Tre sono stati subito identificati dalle autorità: si tratta di Cristian Cecala, sua moglie Dawna e la loro figlia di nove anni, Kristal.

Morti innocenti

I nove sopravvissuti al disastro sono stati ricoverati presso l’ospedale San Martino. Due di loro si trovano attualmente in condizioni ancora critiche. Tra le vittime del crollo del viadotto autostradale c’è anche Marian Rosca, un camionista di origini romene che, in un primo momento, era stato portato al pronto soccorso, per poi morire alcune ore fa. Come il suo collega, Anatoli Malai, che si trovava sul camion con lui.

Quarantatré vittime senza colpe, persone innocenti come Andrea Vittone, un uomo di quasi cinquant’anni proveniente da Pinerolo insieme a sua moglie Claudia e alle figlie Camilla e Manuele. Tutti morti sul colpo. L’Italia intera si è unita al triste cordoglio e ha abbracciato anche i Robbiano, madre, padre e figlio, un’altra famiglia distrutta nella tragedia di Genova.

Uno strazio tra le accuse generali

Nomi ripetuti nei telegiornali, uomini, donne e bambini di cui si è letto nei numerosi articoli pubblicati sul web. Ma non solo italiani, anche stranieri, come il giovane Nathan Gusman, un francese di ventidue anni. Oppure Marius Djerri, albanese, anche lui un ventenne che si è trovato a percorrere quel maledetto ponte.

In queste ultime ore, com’era lecito aspettarsi, sono iniziati i linciaggi mediatici alla ricerca dei colpevoli insieme allo scaricabarile della nostra classe dirigente. Con i politici che fanno a gara a spartirsi le responsabilità. Naturalmente, sarà la magistratura a fare chiarezza sulla vicenda, perché le responsabilità ci sono e qualcuno doveva garantire la manutenzione del ponte Morandi.

Infine, durante i funerali di Stato per le vittime del crollo, non sono di certo mancati i momenti imbarazzanti. Con i soliti sciacalli alla ricerca di un selfie con il politico di turno. Polemiche che sono poi rimbalzate sui social, ma forse in questi casi sarebbe più giusto fare un passo indietro e rispettare le vittime, queste quarantatré persone morte soprattutto per la negligenza delle istituzioni e non di certo per una fatalità.

Le vittime

Si spera che il bilancio non si aggravi ulteriormente. Di seguito riportiamo i nomi delle vittime che hanno trovato la morte a causa del crollo del ponte a Genova:

Cristian Cecala

la moglie Dawna

Kristal Cecala, 9 anni

Anatoli Malai, 44 anni

Marian Rosca, 36 anni

Andrea Vittone, 50 anni

Claudia Possetti, 48 anni

Manuele Vittone, 16 anni

Camilla Vittone, 12 anni

Roberto Robbiano, 44 anni

Ersilia Piccinino, 41 anni

Samuele Robbiano, 8 anni

Andrea Cerulli, 48 anni

Elisa Bozzo, 34 anni,

Francesco Bello, 42 anni

Alberto Fanfani, 32 anni

Marta Danisi, 29 anni

Stella Boccia, 24 anni

Carlos Jesus Erazo Truji, 27 anni

Giovanni Battiloro, 29 anni

Antonio Stanzione, 29 anni

Gerardo Esposito, 27 anni

Matteo Bertonati, 27 anni

Giorgio Donaggio, 57 anni

Alessandro Campora, 55 anni

Giovanna Bottaro, 43 anni

Vincenzo Licata, 58 anni

Luigi Matti Altadonna, 35 anni

Angela Zerilli, 58 anni

Gennaro Sarnataro, 43 anni

Alessandro Robotti, 50 anni

Bruno Casagrande, 57 anni

Axelle Place, 20 anni

Nathan Gusman, 20 anni

Melissa Artus, 22 anni

William Pouza, 22 anni

Juan Ruben Figueroa Carrasco, 59 anni

Leyla Nora Rivera Castillo, 48 anni

Juan Carlos Pastenes, 64 anni

Admir Bokrina, 32 anni

Marius Djerri, 22 anni

Henry Diaz Henao, 38 anni.

