Buone notizie sul fronte lavoro. Poste Italiane ha annunciato l’assunzione di ben 7.500 lavoratori entro il prossimo triennio.

Il piano di assunzione di Poste Italiane

Una vasta opportunità occupazionale su tutto il territorio della penisola che parte da un’iniziativa intrapresa la scorsa estate dalla stessa Poste Italiane. Il 13 luglio, infatti, la società ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali che, nello specifico, prevede il reclutamento di 1.580 unità entro la fine di quest’anno e di altre 6mila nell’arco dei successivi due anni (2019-2020).

Nuove assunzioni a cui si aggiungono la stabilizzazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato e anche la trasformazione da part-time a tempo pieno.

La mossa rientra nelle iniziative del piano programmatico presentato da Poste Italiane a fine febbraio fino al 2022 in cui è stata prospettata una compensazione della riduzione di circa 3mila dipendenti in media all’anno su base volontaria con l’arrivo di 10mila nuovi lavoratori.

E nei primi sei mesi del 2018 da Poste Italiane sono andati via 2.700 persone in confronto allo stesso periodo del 2017.

La soddisfazione del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon

“Poste Italiane entro l’anno 2019 assumerà 7.500 persone. Un grande risultato reso possibile grazie alla riforma della Legge Fornero e ai cospicui investimenti previsti nella prossima legge di bilancio.

Da una parte infatti con la riforma delle pensioni libereremo nuovi posti di lavoro per i nostri giovani e dall’altra lavoriamo attivamente per incentivare le assunzioni.

Non a caso infatti Poste sarà in grado di accelerare al 2019 i propri obiettivi assunzionali inizialmente previsti per il 2020 in seguito all’accordo dello scorso 3 giugno, con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative (Cgil, Cisl, Uil, Cisal-Failp, Confsal, Ugl).

Migliori servizi per i cittadini e nuove assunzioni: il governo del cambiamento è di parola (fonte www.adnkronos.com)”. Lo ha affermato il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon.

[Immagine: www.firenzetoday.it]