Quanto si prende di disoccupazione agricola con 102 giornate?

Quanto si prende con la disoccupazione agricola con 102 giornate? L’importo viene calcolato dall’INPS ed è pari al 40% del salario medio convenzionale.

Disoccupazione agricola: come funziona?

Per ottenere la disoccupazione agricola 2018 è fondamentale far parte dell’elenco dei lavoratori agricoli dipendenti relativamente all’anno in cui è stata fatta la domanda.

Anche i coltivatori hanno diritto all’indennità di disoccupazione. In questo caso però non accedono a quella classica, ma ad una tipologia specifica che è detta, appunto, agricola. Si tratta quindi di un soggetto che ha volontariamente versato almeno 51 giornate contributive oppure per cui sono stati versati regolari contributi almeno per 102 giornate nei due anni precedenti allo stato di disoccupazione.

Come si calcola?

Come effettua il calcolo della disoccupazione agricola 2018 l’Inps? Come specificato in precedenza l’Inps tiene conto del 40% medio convenzionale. Qualora il proprio importo sia più basso, l’istituto di previdenza sociale tiene conto del salario stabilito dal contratto collettivo nazionale. Nel caso in cui invece vi siano più rapporti di lavoro, quindi con retribuzioni differenti l’una dall’altra, si fa una media ponderata. Si calcola il numero di giornate di lavoro moltiplicandole per il salario (questo procedimento si fa per ogni lavoro svolto). Poi si divide il risultato per il numero complessivo di giornate di lavoro.

Il totale non viene erogato per intero, l’Inps infatti sottrae il 9% fino ad un massimo di 150 giornate lavorative. Qualora se ne faccia richiesta mediante Patronato o Caf bisogna tener conto della cifra che questi sottraggono in automatico mese per mese come commissione che può essere complessivamente di circa cento euro.

Quando viene liquidata la disoccupazione agricola?

L’indennità di disoccupazione viene erogata in una sola rata, non viene quindi suddivisa come per la disoccupazione classica. In questo caso la disoccupazione agricola 2018 viene pagata nel mese di giugno, solitamente a partire dalla prima settimana vengono erogati i benefici, comprensivi degli assegni familiari.

La disoccupazione agricola con 102 giornate prevede un calcolo semplice che può essere eseguito al momento della presentazione della domanda. E, quindi, prima di attendere l’effettiva erogazione dell’importo spettante che viene ricevuto o mediante bonifico bancario sul proprio conto o tramite bonifico erogato alle Poste Italiane che provvede poi a notificare il beneficio in favore del cittadino con apposita comunicazione.

Non è erogabile la disoccupazione se non si possiedono 102 giornate che sono il contributo minimo richiesto. Per eventuali reclami è possibile richiedere un riesame della propria pratica contattando il Call Center dell’Inps al numero 803164.

