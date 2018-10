Raccomandata market 0693: cosa è?

La raccomandata market 0693 identifica sempre una comunicazione proveniente da un istituto bancario o da istituti di credito simili. O ancora di un avviso dell’Agenzia delle Entrate.

Raccomandata market 0693

La raccomandata indica una particolare tipologia di spedizione. Non siamo di fronte ad una semplice lettera ma un avviso che necessita nella consegna dell’esatta identificazione del destinatario. Per tale motivo se il postino all’atto non trova nessuno in casa non lascerà la raccomandata nella cassetta o al portiere ma piuttosto uno scontrino. Può essere bianco o di cartoncino colorato, per consentire al destinatario di recarsi alle Poste Italiane per ritirare la raccomandata.

Molto spesso in questi casi si inizia a fantasticare e presumere il peggio, pensando si tratti di qualche pagamento da effettuare, Equitalia o una spiacevole multa. Per non lasciarsi prendere dal panico è opportuno visionare il codice identificativo riportato sul bigliettino lasciato dal portiere. Si tratta di una serie di numeri che consentono di capire a quale classe di appartenenza fa riferimento la nostra raccomandata e quindi conoscere in anteprima, almeno sommariamente, il contenuto della busta. Qualora rintracciaste questo codice potete stare sereni, si tratta di comunicazioni e non di pagamenti da effettuare.

Non abbiate paura

Oltre a questo tipo di codice sullo scontrino viene riportato un codice a barre che identifica quella data spedizione. Anche nel caso della raccomandata market 0693. Questo numero è utile ai fini del tracciamento della consegna. Infatti è possibile visionare sul sito delle Poste Italiane, nella sezione spedizioni, il percorso che ha fatto la lettera e dunque anche scoprirne a volte il mittente.

Inoltre, grazie a questo codice, quando ci recheremo alla posta per ritirare la raccomandata sarà facile per gli addetti ai lavori trovare l’esatta corrispondenza. Le informazioni relative alla spedizione, laddove accessibili e presenti online, possono essere consultate dal destinatario solo conoscendo il codice numerico. Gli avvisi di giacenza possono inoltre riguardare anche dei pacchi non ricevuti. Quindi, prima di giungere a conclusioni affrettate, la prima cosa da fare è individuare sullo stesso il codice che identifica la tipologia di spedizione. E in aggiunta chiarisce anche la sezione della raccomandata e il suo contenuto.

Gli altri codici delle raccomandate

Esistono vari tipi di codice market delle raccomandate oltre alla raccomandata market 0693. Ed esistono anche gliatti giudiziari che vengono identificati con il codice 786, 781, 782, 788 e 789.Tra i vari gruppi di codici per quanto riguarda l’avviso di raccomandata, i più noti sono: