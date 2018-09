Raccomandata market 608: cosa è? Come risalire al mittente?

Per risalire al mittente di una lettera raccomandata da un avviso di giacenza bisogna osservarne il codice. La raccomandata market 608 indica che il mittente può essere una P.A. o un ente locale.

Raccomandata market 608: cosa è?

Ogni lettera raccomandata ha un proprio codice con numero identificativo diverso l’uno dall’altro. Ma è uguale nelle prime tre cifre per tutte le lettere raccomandate.

E’ possibile risalire al mittente della lettera attraverso l’ambito di riferimento. E lo si può fare una volta che si è in possesso dell’avviso lasciato nella buca della posta dal postino. Questo avviene quando al postino non è stato possibile consegnare la lettera raccomandata al destinatario o a un familiare, interpretando proprio le prime tre cifre. Le lettere raccomandate con codice identificativo con le prime tre cifre 608 hanno come mittente una Pubblica Amministrazione.

L’avviso di raccomandata codice 608 si riferisce a un tentativo di notificazione di un atto proveniente dalla P.A. o di un altro ente pubblico che non è andato a buon fine.

Così avviene per le disposizioni del sindaco e le consultazioni elettorali che vengono comunicate al cittadino attraverso lettere raccomandate dal codice identificativo con le prime tre cifre 608.

Non resta che recarsi all’ufficio postale, firmare e ritirare la lettera raccomandata, identificandosi con i documenti personali.

Codice dell’avviso di giacenza. A cosa serve?

Ogni qualvolta non sia stato possibile per il postino consegnare la lettera al destinatario, viene rilasciato l’avviso di raccomandata.

Il mittente e l’oggetto, nell’avviso di giacenza di una lettera raccomandata, non vengono mai indicati. Però è presente un codice attraverso il quale possiamo risalire all’ambito di riferimento della lettera. E di conseguenza, ci consente di individuare il mittente e il contenuto seppure in linee generali.

Esiste un termine utile di 30 giorni, e 180 giorni per gli atti giudiziari, entro il quale bisogna recarsi alle Poste Italiane con l’avviso di giacenza.

Il postino, qualora non sia reperibile il destinatario o chi possa al suo posto ricevere la lettera di raccomandata, lascia nella buca un avviso di giacenza. Si tratta di un tagliando di colore verde per indicare una lettera raccomandata contenente un atto giudiziario. Altrimenti di colore bianco per indicare una lettera raccomandata contenente un qualsiasi altro tipo di comunicazione diverso dall’atto giudiziario.Se trascorre, inutilmente, questo termine senza che il destinatario provveda a ritirare la lettera si appone l’indicazione “compiuta giacenza” e ritorna al mittente, ma si considera, in ogni caso, resa nota al destinatario.

Vari tipi di codice

Esitano vari gruppi di codici per quanto riguarda l’avviso di raccomandata. La raccomandata market 608 rappresenta soltanto uno di questi.

Tra i tanti codici market troviamo:

Esistono anche gli atti giudiziari che vengono identificati con il codice 786.