La raccomandata market 609 identifica sempre il tentativo di consegna di una comunicazione da parte di una pubblica amministrazione o un ente pubblico.

Raccomandata market 609: cosa è?

Quando sulla ricevuta nella cassetta delle lettere leggiamo che si tratta di una raccomandata market 609 possiamo stare tranquilli. Infatti, siamo di fronte ad una comunicazione innocua. Ad esempio potrebbe trattarsi di una notifica da parte del Comune di residenza o una comunicazione elettorale. Quindi non c’è nulla da preoccuparsi o peggio ancora da dover pagare.

L’avviso di raccomandata è per molti una preoccupazione. Questo perché la giacenza indica la presenza, presso l’ufficio postale territoriale, di un plico indirizzato ad un destinatario assente. L’avviso potrebbe però essere riferito ad un documento che prevede:

una multa

una cartella esattoriale

un altro tipo di comunicazione certo non gradevole

In molti casi però ci si spaventa quando in realtà ci si trova davanti ad una mera informazione. Per questo, conoscere l’appartenenza del codice identificativo, vuol dire conoscere in anteprima cosa andiamo a ritirare alla posta.

Codice identificativo

Il codice identificativo è sempre riportato sul foglietto bianco. Viene rilasciato in caso di mancata consegna (la raccomandata per sua natura deve essere data al soggetto identificabile e non può quindi essere lasciata come una lettera). Ogni raccomandata è dotata di questo codice e del codice a barre che ne permette l’identificazione nel momento in cui si reca presso l’ufficio postale per il ritiro. Quel codice appartiene esclusivamente a quella raccomandata. Di conseguenza non ci sono margini d’errore. Il codice della raccomandata può anche essere utilizzato per consultarne lo stadio di avanzamento, in questo caso è opportuno usufruire del servizio di Poste Italiane per le spedizioni. Inserendo il codice si può accedere ad informazioni come indirizzo di spedizione, luogo, mittente.

Un primo indizio da notare, per quanto riguarda le raccomandate, è il colore dell’avviso. Questo è indicativo quasi sempre di quello che poi troveremo. Il cartoncino verde ad esempio indica la presenza di atti giudiziari e multe per violazioni, tuttavia non sempre il postino lascia questi cartoncini. Se ne è sprovvisto infatti si adopera per comunicare mediante il foglietto bianco apposito la mancata consegna e la possibilità di ritiro. Quindi, ci si può aspettare di tutto.

Vari tipi di codice

Esistono vari gruppi di codici per quanto riguarda l’avviso di raccomandata. La raccomandata market 609 rappresenta soltanto uno di questi.

Tra i tanti codici market troviamo:

Esistono anche gli atti giudiziari che vengono identificati con il codice 786.