Raccomandata market 671: cosa è?

La raccomandata market 671 identifica inequivocabilmente una cartella di Equitalia. Se trovate questo codice non potete sbagliarvi. Si tratta proprio di una richiesta di pagamento.

Raccomandata market 671: cose da sapere

Con la raccomandata market 671 siamo di fronte al plico più temuto da tutti, la richiesta di pagamento da parte di Equitalia. Purtroppo in questo caso quando siamo di fronte a raccomandate con i codici dei quali sappiamo con certezze che il nostro mittente è Equitalia.

Ovviamente niente paura. Il contenuto della suddetta missiva si potrà conoscere con certezza solo al momento dell’apertura della raccomandata. Con i codici è solo possibile risalire in anteprima al genere di comunicazione che ci è stata inoltrata. Infatti non sempre siamo di fronte ad un cattivo presagio.

La ricezione di una raccomandata equivale si ad una comunicazione importante, ma non sempre questa comporta la richiesta di pagamento. In generale potremmo essere di fronte a una comunicazione:

bancaria

dell’INPS

di enti pubblici

l’avviso di comparsa in tribunale

un avviso inerente la nostra auto

avviso per il nostro scooter

molto altro.

Accertarsi del codice

Quindi prima di disperare bisogna accertarsi di quale codice sia riportato sull’avviso di giacenza lasciato dal postino nella buca delle lettere. Solo grazie a questo potremo sapere di cosa si tratta. Inoltre, sempre sullo scontrino avremo la possibilità di reperire il codice a barre. Il codice equivale a quella e soltanto quella spedizione. Quindi immettendolo sul sito di Poste Italiane avremo accesso a tutto il percorso fatto dalla nostra raccomandata. E, nel migliore dei casi, anche al nome del mittente.

Coloro i quali sperano invece di cavarsela non ritirando il pacco, devono essere consapevoli di cosa prevede la legge. Quando la raccomandata viene inoltrata inizia la sua valenza. In caso di pagamenti la giacenza potrebbe essere ridotta, anche solo dieci giorni ma questo non vuol dire che viene annullata la sua validità. Nel caso di una comunicazione di pagamento l’unica cosa che si può fare è recarsi in posta. Lo si può fare a partire dal giorno successivo alla ricezione della raccomandata, comprendere la richiesta e prendere appuntamento con l’ufficio preposto nel caso si desideri una dilazione della cifra. Rimandare però non servirà, si rischia solo di aggravare la situazione e di far aumentare l’obbligo di pagamento.

I vari codici

Esistono gli atti giudiziari che vengono identificati con il codice 786, 781, 782, 788 e 789. Esistano anche vari gruppi di codici per quanto riguarda l’avviso di raccomandata. La raccomandata market 671 rappresenta soltanto uno di questi.

Tra i tanti codici market troviamo: