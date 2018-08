Le offerte di lavoro si fanno sempre più originali. Il pub londinese Mr. Fogg’s ricerca “un ambasciatore del gin” che promuova la nota bevanda in tutto il mondo.

Singolare ricerca di lavoro assaporando gin

La proposta non è casuale trattandosi del pub dedicato a Phileas Fogg, il personaggio-chiave del romanzo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne. Ma è davvero singolare il compito richiesto ai candidati.

Alla fine della selezione, infatti, saranno due coloro i quali si aggiudicheranno il posto: “l’ambasciatore del gin” appunto e chi lo accompagnerà nei vari luoghi del pianeta attraversando i continenti per poi fare ritorno a Londra nell’arco di 80 giorni. Proprio come nel celebre romanzo.

L’obiettivo del lungo viaggio lavorativo è quello di creare, alla fine dell’esperienza, una nuova bevanda chiamata “Around the world cocktail” che sarà preparata utilizzando nuovi ingredienti provenienti da ogni lato della Terra. Sostanze che i due “avventurieri” saranno chiamati a trovare percorrendo il lungo itinerario che li attende.

Gin Bombay Sapphire London Dry Gin 0,70 lt. Faremo il possibile per consegnarti questo prodotto ad almeno 45 giorni dalla scadenza

Colore: adamantino; aroma: ginepro dominante, orris e liquirizia pizzicano i sensi; gusto: avvolgente e vivace, che perdura nel tempo.

Gradazione: 40% vol

Francia

Modalità di consumo: prova Bombay Sapphire & Tonic; in un bicchiere balloon precedentemente riempito di ghiaccio, versa Bombay Sapphire e acqua tonica; mescola e aggiungi una fetta di lime.

Candidature entro il 27 agosto

La bevanda verrà presentata nel nuovo ed esclusivo bar di prossima apertura alla stazione di Charing Cross, che rappresenta il luogo da cui partì l’avventura di Phileas Fogg. I due prescelti saranno equipaggiati a dovere per il loro giro attorno al mondo dalla marca inglese di accessori “Aspinal of London” e testimonieranno il viaggio con foto sui social e attraverso la realizzazione di un blog.

Per chi vuole dare una forte scossa emozionale alla propria ricerca di lavoro, quindi, non resta che affrettarsi a presentare la propria candidatura direttamente sul sito di Mr. Fogg’s entro il 27 agosto.

Presentata la domanda è necessario rendersi disponibili fino a novembre in attesa della sospirata chiamata. Tra i requisiti richiesti l’interesse per i viaggi, le foto e per il gin, un passaporto in corso di validità ed esperienza nell’uso dei social.

[Immagine: https://barmagazine.co.uk/]