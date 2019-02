Stop ai rumori eccessivi all’aeroporto di Ciampino

Finalmente chi vive nei dintorni dell’aeroporto di Ciampino può dire addio all’inquinamento acustico che, negli ultimi anni, è stato fonte di disagi e di proteste anche forti. Nelle scorse settimane, infatti, è stato licenziato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa un decreto finalizzato all’abbattimento dei rumori dell’aeroporto Pastine. Si tratta della fine di una lunga storia di denunce che ha coinvolto non solo il centro abitato di Ciampino, ma anche il comune di Marino.

Il consenso ricevuto dalla Conferenza Unificata ha permesso al ministero di sottoscrivere il decreto che, quindi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come ha fatto notare con una certa soddisfazione il Criaac, il Comitato per la riduzione dell’impatto ambientale di Ciampino. Gli enti locali si sono uniti e hanno fatto quadrato, anche per effetto delle analisi che sono state eseguite da Ispra e Arpa Lazio.

Che cosa cambia adesso

Ma quali sono i cambiamenti previsti? Nel decreto sono presenti prescrizioni piuttosto restrittive che impongono ad AdR, la società che gestisce lo scalo della Capitale, di raggiungere i traguardi di riduzione del rumore che la legge richiede. I risultati che saranno conseguiti con il passare del tempo saranno monitorati in maniera costante, in modo che AdR arrivi a rimodulare le azioni di contenimento contenute nel Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Il problema dell’inquinamento acustico a Ciampino si fa sentire – è proprio il caso di usare questo verbo – da circa 20 anni: iniziato con l’aumento dei flussi di viaggiatori per il Giubileo del 2000, è cresciuto con il boom dei voli low cost. Ora, finalmente, sembra essere arrivato un punto di svolta: o almeno è ciò che sperano i residenti, esasperati dai rumori degli aerei.

Come parcheggiare all’aeroporto di Ciampino

Per i viaggiatori, comunque, non dovrebbe cambiare nulla. Per loro, il principale problema correlato allo scalo di Ciampino resta quello di riuscire a trovare un parcheggio a basso costo nelle vicinanze. Per fortuna da qualche tempo si può sfruttare il servizio online di Parkos, che consente di mettere a confronto i parcheggi nei dintorni del terminal e le relative tariffe: in questo modo, individuare un low cost parking ciampino è semplice come bere un bicchier d’acqua. Ma Parkos.it non garantisce solo la comparazione tra i vari parcheggi aeroporto: una volta trovato quello più vantaggioso dal punto di vista economico o più comodo da raggiungere, lo si può prenotare subito, decidendo se pagare al momento o quando si giungerà effettivamente in aeroporto.

Il funzionamento di Parkos

Utilizzare Parkos per trovare un parcheggio allaeroporto di Roma Ciampino è davvero semplice. Dalla pagina relativa allo scalo capitolino è possibile iniziare la ricerca per individuare il posto auto che si desidera. E’ sufficiente specificare la data di partenza e quella di ritorno, e a quel punto si possono comparare sia i prezzi che i servizi disponibili nei diversi parcheggi. Le opzioni a disposizione sono molteplici: si è liberi di scegliere, per esempio, se si vuole un posto auto coperto o se ci si accontenta di uno spazio scoperto. Non solo: tra le opportunità sono previsti anche il car valet e il bus navetta, grazie a cui ognuno ha l’opportunità di raggiungere il terminal nella maniera che ritiene più comoda.

Che cos’è il servizio di navetta?

Grazie al servizio di navetta, il risparmio è garantito. L’automobilista non deve far altro che arrivare in auto al parcheggio: dopodiché, una volta che l’accettazione è stata sbrigata, è sufficiente salire sul bus navetta, il cui viaggio è già compreso nel prezzo del parcheggio, per arrivare in aeroporto in dieci minuti al massimo. Naturalmente, è garantito il servizio anche per il viaggio di ritorno.

Attraverso la prenotazione online si può selezionare anche il servizio Chiavi in mano, che a seconda dei casi può essere gratuito o a pagamento: si è liberi di scegliere, quindi, se mantenere le chiavi della macchina con sé o se affidarle agli operatori, che provvederanno a conservarle. Con il car valet, invece, l’auto viene presa in consegna da un autista direttamente al terminal, per poi essere parcheggiata nell’area prescelta; al ritorno, la vettura sarà riportata al terminal e rimessa a disposizione del cliente.