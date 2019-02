Carnevale 2019 in Italia: le date da sapere

La festa più dolce dell’anno, il Carnevale, è ormai alle porte. A partire dal 28 febbraio la festa entrerà nel vivo. Ecco le date e i luoghi da sapere.

Carnevale 2019 in Italia: quando si festeggia

A partire da fine febbraio inizieranno ufficialmente i festeggiamenti per il Carnevale 2019. Vi state chiedendo quali sia la data d’inizio e quella di fine? Carnevale inizierà a partire dal 28 febbraio e terminerà il 5 marzo. Le due date sono rispettivamente il giovedì e il martedì grasso. Domenica 3 marzo sarà la giornata centrale e più importante. Le celebrazioni, in molte città, si protrarranno per più tempo: a Venezia, capitale mondiale del carnevale, sarà festa dal 16 febbraio al 5 marzo; a Viareggio dal 28 febbraio al 5 marzo.

Quali sono i vestiti più in voga quest’anno?

Carnevale, si sa, è una festa particolarmente amata dai più piccoli. Ma quali sono i vestiti di carnevale per bambini più in voga nel 2019? Non mancano i grandi classici: per le bambini vanno forte la principessa Elsa, Rapunzel e quello da Regina del ghiaccio. Per i bambini, invece, Tigro, i supereroi (su tutti spicca Iron Man) e l’immancabile Harry Potter, divenuto ormai un vero e proprio fenomeno di costume. Non mancano anche le maschere di carnevale fai da te: in questo caso vi basterà trovare su internet le sagome e dare libero sfogo alla vostra fantasia e a quella dei vostri bambini. Particolarmente amate sono le maschere più classiche: da quella da pirata a quella da Arlecchino (quest’ultimo, un classico che non tramonta davvero mai).

I vestiti più belli per adulti?

Nonostante siano tanti gli stili per i vestiti di carnevale, i grandi classici non tramontano mai. Anche quest’anno, soprattutto a Venezia, si attendono le maschere classiche, con vestiti barocchi e sfarzosi. Ma anche i vari Arlecchino, Colombina e Pantalone andranno di moda. Insomma, non c’è davvero limite: date libero sfogo alla vostra fantasia e non lasciatevi influenzare da nessuno. Alla fine, il bello del Carnevale è proprio questo: potersi travestire e trasformarsi, anche solo per un giorno, nel vostro personaggio preferito.