Carnevale 2019 nel mondo: tutte le date

Il carnevale è ormai alle porte e alcune delle città più belle si stanno preparando a festeggiarlo. Facciamo un tour per tutto il mondo e vediamo quale visitare.

Carnevale 2019: dove andare?

Carnevale è generalmente dipinto come una delle feste più divertenti per grandi e piccini. Ci si traveste e l’aria generale che si respira è di grande rilassatezza e allegria. Le città, spesso, organizzano grandi sfilate, piene di colori sgargianti. Ma quali sono le feste di carnevale 2019 più belle? I due carnevali più noti sono quelli di Rio de Janeiro e quello di Venezia. Il primo, considerato da sempre il più importante, comincerà a partire dal 2 Marzo e si protrarrà per un’intera settimana, finendo il 9. L’evento, come al solito, attirerà milioni di persone da tutto il mondo. Stesso dicasi per il “nostrano” carnevale di Venezia. La città sarà affollata come al solito e molti turisti sono attesi. Non mancheranno, come di consueto, gli abiti sontuosi e le tante maschere, che ravviveranno le vie della città dal 16 febbraio al 5 Marzo.

Anche Spagna, Germania e Canada si preparano

In Europa, oltre al carnevale di Venezia, sono famosi anche quelli di Santa Cruz de Tenerife, molto simile al carnevale di Rio, e quello di Colonia in Germania. Il primo è uno dei più “lunghi” al mondo: le celebrazioni sono iniziate il primo febbraio e si protrarranno sino al 10 Marzo; il secondo, invece, aprirà i battenti il 28 febbraio, per concludersi il 6 marzo. Oltreoceano, uno dei carnevali più apprezzati e che attirano più pubblico è il carnival of Quebec, che quest’anno si terrò dall’8 al 17 febbraio.

Stati Uniti e Francia non stanno a guardare

Anche gli Stati Uniti e la Francia hanno i loro carnevali. Anche in questo caso, le vie delle città si tingono di colori vivaci e di carri allegorici. Negli USA le celebrazioni più “sfrenate” sono quelle di New Orleans. La città, nonostante sia stata rasa al suolo dall’uragano Katrina, non ha mai perso il suo spirito e anche quest’anno festeggerà il “Mardi Gras”. Il periodo di festa è tra i più lunghi al mondo: si va avanti dal 6 gennaio al 5 marzo. In Francia, invece, è Nizza la città da tener d’occhio. Il suo carnevale, più classico rispetto a quello di New Orleans, è pieno del fascino tipicamente europeo. Le date? Dal 16 al 28 febbraio.

Insomma, se state pianificando un viaggio per festeggiare un carnevale diverso dal solito, queste mete potrebbero davvero fare al caso vostro.

[foto: italy-travels.it]