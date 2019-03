TFA sostegno Firenze, il bando

Bando nuovo di zecca nel mondo della scuola. Si tratta della selezione per l’ammissione ai corsi di formazione TFA per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’Anno Scolastico 2018/2019 presso l’Università di Firenze.

I posti disponibili nel bando TFA sostegno

I posti messi a concorso nel bando TFA pubblicato in questi giorni sono 168 complessivi. Nel dettaglio sono distribuiti nel seguente modo:

Scuola dell’Infanzia 168;

Scuola Primaria 42;

Scuola Secondaria di primo grado 42;

Scuola Secondaria di seconda grado 42.

Per inviare la domanda d’iscrizione c’è tempo fino alle ore 13 del 3 aprile 2019 ed occorre versare un importo pari a 100 euro che corrisponde al contributo dovuto per le spese di organizzazione e gestione delle prove d’esame.

La quota d’iscrizione al corso TFA, invece, è di 2.500,00 euro da pagare in due rate della stessa cifra. La prima entro la data di scadenza delle iscrizione e, quindi, entro le ore 13 del 3 aprile 2019. La seconda entro venerdì 6 settembre 2019.

(Foto: www.orizzontescuola.it)