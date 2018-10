Torna l’ora solare. Sarà l’ultima volta?

Torna l’ora solare. Tutto pronto per lo spostamento delle lancette che tra il 27 e il 28 ottobre alle tre di notte andranno portate indietro di un’ora. Questa potrebbe essere l’ultima volta in cui passeremo da ora legale a ora solare.

Torna l’ora solare, siete pronti?

Avviene due volte l’anno e segna decisamente il passaggio dalla stagione calda a quella fredda e viceversa. Il tempo è stato trasformato in convenzione e, in molti stati, si usa passare dall’ora solare (tipica delle stagioni estive) all’ora legale. Questo orario viene adottato in molti paesi al fine di avvalersi di un risparmio economico notevole dovuto all’energia minore impiegata per l’illuminazione elettrica. Aumentando le ore di luce disponibili in un dato periodo dell’anno si riduce la necessità di illuminare le strade. D’estate, così facendo si sfruttano al massimo le ore di sole.

Quest’anno, la notte tra il 27 ottobre e il 28 ottobre passeremo le lancette indietro di un’ora, perdendo di fatto un’ora di luce ma acquistandone una di sonno. Per i dispositivi elettronici il cambio non deve essere fatto manualmente poiché si adegueranno in automatico. Diverso il discorso per gli orologi da polso, sveglie e da parete dove l’orario dovrà essere impostato.

Addio ora solare?

La novità di quest’anno è un’altra, il cambio orario che andremo ad effettuare a breve potrebbe essere l’ultimo. La Commissione Europea infatti ha richiesto di abolire il passaggio dall’ora legale all’ora solare e la possibilità per ogni Stato europeo di decidere se adottare in maniera perenne l’una o l’altra. La norma se approvata entrerà in vigore a ottobre 2019.

L’ora solare che andiamo ad impostare in sostanza è quella naturale che va ogni anno da ottobre a marzo e che poi viene sostituita da quella legale. In inverno infatti, utilizzando l’ora legale, il sole tramonterebbe più tardi ma sorgerebbe anche più tardi in pratica dopo le nove, un’ora eccessivamente tarda considerando la media delle sveglie di tutte le città.

La direttiva della Commissione dunque è molto delicata perché andrebbe ad intaccare delle abitudini che sono valide da tempo e rappresentano una pratica concordata e condivisa da molti paesi, c’è da dire infatti che l’Italia e il Sud Europa in generale beneficia di questo cambio orario più di molti altri paesi, soprattutto in termini stagionali e di illuminazione. La questione comunque è ancora aperta e per adesso possiamo solo annotarci la data di ottobre per spostare le lancette e dormire un’ora in più.

[Foto: www.settenews.it]