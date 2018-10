Truffa Iban sul conto corrente. Massima attenzione

La truffa Iban sul conto corrente è una delle frodi online più diffuse. Per questo bisogna prestare massima attenzione contro il rischio di furti.

Truffa Iban sul conto corrente. Attenzione

Continuano a verificarsi ai danni dei consumatori spiacevoli truffe online legate ai codici Iban dei conti correnti bancari. Sono organizzate da hacker molto abili che riescono in poche mosse a trarre in inganno anche i naviganti più esperti. Per tale motivo le banche oggi giorno mettono in guardia sempre gli utenti e i clienti dalla ricezione di email truffaldine.

In questo caso infatti è proprio attraverso l’email che viaggia la truffa. Un mittente, che si presenta come un istituto bancario, chiede al destinatario della mail alcuni documenti, codice iban e i dati bancari. Nel momento in cui l’utente abbocca all’amo, il truffatore entra in possesso di tutte le informazioni possibili. Le mail ovviamente sono fatte molto bene e a colpo d’occhio. Infatti, non vengono distinte rispetto alle classiche e vere email che vengono inviate dai vari istituti bancari.

Negli ultimi mesi queste truffe si sono ampliate. Vengono anche profilate da enti terzi come fittizie Agenzia dell’Entrate o anche l’INPS. Gli hacker simulando di dover inviare comunicazioni urgenti o chiedendo controlli riescono a trarre facilmente in inganno gli utenti. Infatti su 500 mail mandate ad esempio, capiterà certamente di agganciare 10/20 persone che attendevano una comunicazione dall’Inps e che sbadatamente inviano i documenti.

Una truffa diffusa

Il business email compromise è purtroppo una pratica sempre più diffusa. Spesso gli hacker esperti sono inoltre a conoscenza della posizione dei singoli clienti. Soprattutto se hanno un conto e in quale banca, se sono in attesa di comunicazioni specifiche o se devono ricevere denaro. Per questo fanno leva proprio su queste informazioni per ottenere i dati personali degli utenti e l’Iban. E quanto altro gli occorre per raggirare il malcapitato.

Per ovviare a questi tentativi di truffa è opportuno seguire una serie di regole. Hai ricevuto una mail ma non sei convinto si tratti di una comunicazione reale? Non rispondere e non inviare nulla. Chiama l’interessato e chiedi conferma e chiedi nel caso di poter inviare quanto richiesto a mezzo Fax. Leggere bene la mail è fondamentale. Anche un piccolo errore, un colore non usuale, un indirizzo che viene percepito come truffaldino possono scongiurare un problema enorme.

La truffa Iban su conto corrente è molto frequente. Nonostante i sistemi di sicurezza, purtroppo è difficile arginare questo problema. Per questo bisogna sempre stare molto attenti.

[Foto: https://it.blastingnews.com]