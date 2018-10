Novità per quanto riguarda la faccenda dei bagagli a mano Ryanair. Accolta segnalazione lanciata da Altroconsumo su questa decisione dell’azienda di bandiera irlandese.

Novità Bagagli a mano Ryanair

“Basta sovrapprezzi sui bagagli a mano Ryanair“. Lo sfogo arriva direttamente da Altroconsumo che avvisa come l’Antistrust stia andando verso la “sospensione della pratica scorretta”. Continua invece la battaglia sul foro competente a livello europeo.

Nella loro denuncia, Altroconsumo evidenzia come “pagare in più per il bagaglio a mano su Ryanair non è corretto. La nuova formula sarà valida a partire dal 1 novembre 2018.

“Migliaia di viaggiatori ci hanno tempestato di chiamate e messaggi per protestare sul pagamento in più, – ha dichiarato Ivo Tarantino, responsabile Relazioni esterne Altroconsumo – . E’ un pagamento non dovuto secondo la nostra Organizzazione e le altre associazioni di consumatori in Europa, con cui stiamo portando Ryanair in tribunale. Insieme faremo fronte contro chi si inventa sovrapprezzi a servizi già pagati, speculando sulle spalle di chi viaggia”.

La vicenda

Lo scorso settembre Altroconsumo aveva denunciato la pratica dei bagagli a mano Ryanair nei confronti di migliaia di viaggiatori.

Adesso l’Antitrust è intervenuta avviando verso Ryanair un procedimento di sospensione pratica commerciale scorretta. La “palla” adesso è passata nelle mani dell’azienda aerea che ha meno poco più di una settimana per “difendersi” e far valere la propria tesi.

Per l’Antitrust c’è un danno per i consumatori i quali sono costretti a pagare un supplemento rispetto alle tariffe standard della compagnia per un servizio.