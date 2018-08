Che cosa è lo spanking?

Cosa è lo spanking? DGmag vi spiegherà in questo articolo tutte le curiosità su questa pratica che coinvolge milioni di persone nel mondo.

Spanking, pratica molto usata

La parola spanking è un termine che possiamo tradurre con “sculacciata“. Riguarda, appunto, un atto di tipo fisico che un uomo e una donna possono usare nei confronti del proprio partner. Una pratica che ormai si è diffusa in tutto il mondo e che nasconde anche significati psicologici.

Secondo gli studiosi sculacciare il partner, infatti, è un’azione che rimanda in qualche modo all’infanzia. In particolare al periodo in cui i genitori assolvevano al loro ruolo imbastendo una punizione di tipo corporale ai propri bambini. Inoltre, per vari psicologi, lo spanking, oltre ad avere riferimenti atavici riconduce a una forma di piacere molto ben delineata, ossia di colpire il partner con lo scopo di provocare nei suoi confronti una sorta di sottomissione.

Analisi da effettuare

Naturalmente, lo spanking, come tutte le pratiche intime, va utilizzato secondo canoni precisi. Anche se ci sono molte coppie che si spingono fino all’estremo. Ma uno degli aspetti curiosi è che la persona sottomessa si affida totalmente al partner, instaurando con lui un rapporto di fiducia reciproca.

Lo spanking racchiude in sé anche il principio del maschio dominante. E, sotto certi aspetti, esso richiama a un periodo storico preciso in cui l’uomo utilizzava la donna come schiava sottomessa ai suoi istinti. Tra le varie testimonianze emerse da chi pratica questa tecnica, sembra inoltre che con lo spanking si crei un legame indissolubile nella coppia.

Un aspetto curioso e poco analizzato dello spanking è che esso ha origini antiche. In alcuni affreschi ritrovati a Pompei, infatti, è possibile vedere disegni inequivocabili che ne attestano la pratica. Ma se ne fa menzione anche in libri come il “Satyricon” dello scrittore romano Petronio.

Luoghi di “pratica”

Dove si pratica lo spanking? All’interno delle proprie abitazioni, certo, ma anche in luoghi appositi come club particolari ed esclusivi. In alcuni casi gli uomini tendono a rendere questa pratica più caratteristica, inducendo la propria partner a travestirsi da studentessa o da infermiera, in modo da creare una scena ironica. In quei momenti, lo spanking rappresenta una forma di punizione di tipo corporale e viene utilizzata nei preliminari di un rapporto intimo, ma senza sfociare nella violenza ma solo nel gioco.

Lo spanking, pur avendo una gran diffusione nel mondo, è osteggiato da parte della cultura occidentale. L’idea della punizione coercitiva è ritenuta inaccettabile dalle istituzioni. E molto spesso, essa può essere ricondotta alla violenza di tipo domestica che, ogni anno, fa molte vittime, soprattutto tra le donne.

Insomma, la classica “sculacciata” può diventare anche un gioco che, però, va analizzato con attenzione, oltre a essere praticato soltanto da adulti consenzienti.

[Foto: www.deviantart.com]