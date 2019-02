Come fare soldi con i giochi a premi?

Con un tasso sempre alto di povertà e tanta gente che cerca di “fare fortuna”, i giochi a premi attirano sempre più persone. Ecco come far soldi.

Come vincere ai giochi a premi?

Secondo molti, i giochi a premi sono un modo rapido e indolore per fare soldi facilmente. In realtà vincere somme di denaro cospicue non non è poi cosa tanto semplice. Tra i giochi più “amati” ci sono di certo i gratta e vinci. Se generalmente le vincite basse (si parla di appena 5 €) sono abbastanza comuni -1 biglietto su 8 circa-, le vincite sostanziose sono ben più rare. Vince infatti circa un biglietto su 500.000 venduti. Sì, avete letto bene, 1 su 500.000. Per ora, il gratta e vinci con i premi più alto arriva a una somma di 2 milioni di euro.

Superenalotto e gli altri giochi classici

Il Superenalotto, assieme al Lotto, è di certo uno dei giochi a premi più noti e seguiti. Le vincite, per quanto rare, possono realmente cambiare la vita. Si va da un minimo, infatti, di svariate decine di migliaia di euro, fino a centinaia di milioni se si indovinano tutti e sei i numeri. Molto amati sono anche i giochi in cui si vince una casa: in questo caso l’introito è assicurato per il 20%, il resto si percepisce laddove si decida di vendere la casa vinta. Win for Life è un altro gioco molto popolare: in questo caso, infatti, in vincitore può ricevere sul proprio conto fino a 3 mila euro al mese per ben 20 anni.

La lotteria

Forse il gioco a premi più famoso è la lotteria. Sponsorizzata anche dallo Stato, la lotteria permette vincite fino a 5 milioni di euro. A questi giochi, vanno poi aggiunti quelli online, le slot machine (dietro alle quali, si sa, c’è tutto un business illegale) e quant’altro.

Quello che c’è da tenere bene a mente quando si gioca, oltre alla vincita, è la possibile perdita. Non è infatti raro leggere sulle cronache dei giornali di persone che, a causa del gioco, si sono rovinate la vita. E’ bene dunque fare queste cose a spirito leggero, senza avere mai aspettative troppo alte. Anche perché se è vero che le cose potrebbero andarvi meglio, potreste anche perdere tutto, a causa della dipendenza.

[foto: 2anews.it]