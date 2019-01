Contratto di locazione abitativa: cose da sapere

Una breve guida al contratto di locazione abitativa: che cos’è, cosa deve contenere, gli obblighi del locatore e del conduttore, la disdetta e il recesso.

Contratto di locazione abitativa: che cos’è?

È un accordo stipulato tra chi detiene un’immobile, il “locatore”, e un’altra persona, denominata “conduttore”. Quest’ultimo può utilizzare l’immobile come abitazione dietro pagamento di un canone periodico (a cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Il contratto di locazione solitamente non comprende le spese relative alle utenze (acqua, luce, gas, telefono), così come le spese condominiali. Al momento della stipula del contratto è importante dare comunicazione al locatore delle persone che abiteranno stabilmente nell’immobile preso in locazione.

Contratto di locazione abitativa: cosa deve contenere?

Il contratto viene redatto in forma libera: ciò significa che non vi è una forma contrattuale definita, sebbene vi siano delle regole da seguire per ciò che concerne il contenuto.

All’interno del contratto bisogna riportare le seguenti informazioni:

dati anagrafici: le parti in causa ossia il locatore e conduttore con i relativi dati anagrafici;

l’oggetto del contratto: da indicare come è registrato al catasto e lo stato dell’abitazione;

canone: importo e modalità del pagamento (solitamente frazionato in rate mensili);

durata del canone: quella minima è 4+4 (formula che è possibile rinnovare tacitamente di altri 4 anni);

con o senza mobilio: il locatore deve allegare una descrizione degli eventuali mobili presenti all’interno dell’appartamento;

recesso: è la possibilità di concedere al conduttore il diritto di lasciare l’immobile prima del termine previsto (viene riportato nel contratto entro quando deve avvenire la comunicazione);

caparra: ossia la garanzia, quanto il locatore chiede all’inquilino per chiudere il contratto di locazione e sostenere eventuali spese di danni arrecati all’immobile dalla presenza del conduttore (la somma viene restituita per intero se non ci sono danni);

prestazione energetica e altre informazioni: è indicata anche una clausola in cui l’inquilino afferma di avere ricevuto tutte le informazioni e la documentazione, compreso anche l’attestato inerente la prestazione energetica.

Contratto di locazione abitativa: obblighi del locatore e del conduttore

Sia il locatore che il conduttore hanno diversi obblighi l’uno nei confronti dell’altro. Gli obblighi di chi affitta casa sono i seguenti:

consegnare l’immobile in buone condizioni ossia idoneo ad essere abitato;

garantire che l’immobile non abbia vizi strutturali;

rilasciare la ricevuta del pagamento del canone comprensiva di marca da bollo;

sostenere eventuali spese di manutenzione straordinaria;

registrare il contratto entro 30 giorni dalla stipula e informare dell’avvenuta registrazione sia l’inquilino, sia l’amministratore.

Gli obblighi dell’inquilino sono invece i seguenti:

tenere la casa in buono stato ovvero utilizzarla soltanto per gli scopi previsti dal contratto (ad esempio: se è una locazione ad uso abitativo non può farla diventare un ufficio, tantomeno non può eseguire lavori non previsti dal contratto);

pagare il canone nell’importo, nei modi e tempi previsti dal contratto;

lasciare la casa come l’ha ricevuta in locazione ossia alla scadenza deve portare via quanto gli appartiene e restituire il pieno utilizzo dell’immobile al locatore (ad esempio: se il conduttore ha arrecato danni ai mobili è tenuto a ricomprarli, salvo altri accordi presi con il locatore).

Contratto di locazione: disdetta o recesso

L’inquilino può disdire prima dei quattro anni l’immobile a patto che ne dia comunicazione scritta sei mesi prima rispetto alla data in cui vuole andare via. La comunicazione deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Stessa facoltà ha il conduttore, nel caso voglia riprendere possesso della casa prima del termine del contratto di locazione (vale sempre la regola dei sei mesi prima).

