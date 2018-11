Dagli ultratrentenni e quarantenni di oggi il suo volto è associato alle tante sigle dei cartoni animati anni ’80 da lei interpretati, oltre che alle sue apparizioni alla celebre trasmissione “Bim Bum Bam”. A questa caratterizzazione popolare, da diverso tempo, le è stata accostata quella di sex symbol.

Gli apprezzamenti dei fans maschili a Cristina D’Avena

L’allusione è alla cantante e attrice Cristina D’Avena, da sempre voce familiare ai più piccoli.

Ad ammetterlo è lei stessa quando dice: “So di essere un sogno erotico di molti uomini, perché me lo hanno anche scritto (fonte www.ilmessaggero.it)”. E queste esternazioni generali avvengono durante i concerti dell’artista bolognese nel momento in cui dai suoi fans più grandi giungono frasi e complimenti, anche piuttosto espliciti, che lei non nasconde di apprezzare.

Tra le canzoni dei cartoons più comuni cantate da Cristina D’Avena due su tutte vengono ricordate: “Kiss me Licia” e “Occhi di gatto”.

Un’artista che piace a tutti

Ma c’è molto altro, in campo artistico-musicale, che appartiene al suo vasto repertorio. All’attivo conta 313 pubblicazioni divise in 86 album e l’incisione di ben 743 brani, dal momento del suo esordio allo “Zecchino d’Oro” di Cino Tortorella nel 1968, quando era una bambina di 4 anni (oggi ne ha 54).

Cristina D’Avena, inoltre, ha lasciato il suo marchio in 12 Greatist Hits e 123 compilations. È stimata e molto amata dal pubblico maschile con i suoi concerti sempre stracolmi da far registrare il sold out. Un successo completo per un’artista che piace proprio a tutti, sotto ogni punto di vista.

[Foto: www.movieforkids.bestmovie.it]