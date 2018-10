Firma digitale: cose da sapere

La firma digitale viene utilizzata quando si vuole certificare l’originalità e la validità dei documenti. Quando si utilizza questa tipologia di firma i documenti inviati tramite posta elettronica vengono crittografati. In questo modo sia il mittente che il destinatario del messaggio hanno la certezza della veridicità del contenuto, e sono sicuri che non vi sono contraffazioni.

Quando si deve utilizzare la firma digitale?

La firma digitale viene ampiamente utilizzata dagli enti pubblici, dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione. Con essa i documenti assumono pieno valore legale e semplificano notevolmente gli iter burocratici. Senza dimenticare il notevole risparmio di carta, l’invio telematico infatti evita di conservare tonnellate di documenti cartacei. In genere le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini si affidano alla firma digitale quando devono inviare fatture elettroniche, bilanci aziendali, contratti tra privati, comunicazioni importanti tra cittadini e Agenzie delle Entrate, o domande di partecipazione a bandi pubblici o a gare d’appalto.

Come funziona la firma digitale?

La firma digitale si basa sulla crittografia a doppia chiave, una privata e una pubblica. Le due chiavi hanno il compito di crittografare e decifrare il contenuto del messaggio inviato. È proprio questo sistema di crittografia che garantisce l’autenticità del documento, e certifica che esso non è stato modificato o alterato da terzi nel momento dell’invio. Il documento deve avere però un formato compatibile (pdf o p7m) e dopo aver eseguito l’accesso tramite PIN e password, si può procedere all’invio.

Come si richiede la firma digitale?

Per poter richiedere la firma digitale è necessario rivolgersi a degli enti specifici riconosciuti, come ad esempio Aruba, Poste Italiane o InfoCert. La firma digitale necessita di un apposito Kit con gli strumenti e i software che servono a generare la firma. In genere questo kit costa tra i 30 e i 60 euro, il prezzo varia in base ai prodotti e ai servizi inclusi nel kit.

Una volta acquistato il kit bisogna installarlo sul proprio computer e accertarsi del funzionamento del generatore di codici. A questo punto si può iniziare e generare la propria firma digitale.

[www.gruppocondomnioweb.it]